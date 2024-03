Věda pro děti: Když mozek klame. Týká se i vás Mandelův efekt?

Náš mozek si někdy něco schválně pamatuje tak, aby to zapadalo do běžného přesvědčení okolí. Proto se pak stane, že stejnou chybu v paměti má mnoho lidí nezávisle na sobě.

Falešné vzpomínky jsou představy, které si spojujeme s věcmi, co jsme dříve zažili nebo viděli, a náš mozek si k nim automaticky doplnil motivy, které vyhodnotil jako související.

Zabývají se tím vědci zkoumající kognitivní psychologii a dokonce už mají vědeckou metodu, jak falešné vzpomínky u lidí zkoumat.

Experimenty dokazují, že lidská paměť zkrátka není neomylná a obzvlášť postupem času má mozek tendenci si věci zkreslovat. My si myslíme, že si něco pamatujeme perfektně, ale často jde jen o propojení několika podobností, které se nám spojí do jedné falešné vzpomínky.

Paměť zkrátka nefunguje jako přesná rekonstrukce. Utváří se nejen v okamžiku, kdy daná událost běží, ale i později – třeba když si ji vybavujeme nebo když o události hovoříme s okolím. Také záleží, jakou emoci si ke vzpomínce přiřadíme a tak dále.

Nejde tedy jen o to, jak se to celé doopravdy stalo. Naše mysl má tendenci tvořit smysluplné celky, zaplňovat případné mezery v paměti tím, co na základě zkušeností dává smysl, a tím už vzniká vzpomínka, která je nepřesná a tedy vlastně falešná.

Tak vzniká i kolektivní falešná paměť, protože stejně jako se dá ovlivnit paměť jedné osoby, jde to i u skupiny nebo davu, třeba rozhovorem, článkem, zprávami na sítích a tak dále.

Proč Mandela?

Název tentp efekt dostal podle politika a bojovníka za lidská práva Nelsona Mandely. Ten zemřel v roce 2013, ale mnozí byli při dotazování přesvědčeni, že zemřel už v 80. letech minulého století ve vězení.

Desítky tisíc lidí by přísahaly, že si pamatují, jak se o tom tehdy mluvilo v médiích, i když to tak nebylo.

Poprvé termín Mandelův efekt použila výzkumnice zaměřující se na paranormální jevy. Mluvila o něm v souvislosti s existencí paralelních světů.

Dnes už ale víme, že fakt, že se tolik lidí dokáže nezávisle na sobě shodnout, že si věc pamatují jinak než zbytek planety, souvisí s kolektivní falešnou pamětí.