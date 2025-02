Mrazivé počasí může zdravotně ohrozit malé děti nebo kardiaky. Měli by omezit pobyt venku

V Česku se o víkendu noční teploty kvůli přílivu arktického vzduchu místy pohybovaly mezi minus 8 až minus 14 stupni Celsia. Přes den teploměr i v neděli ukáže nejčastěji minus tři až jeden stupeň nad nulou. Na horách bude kolem minus sedmi stupňů. Velmi nízké teploty očekávají meteorologové i během dalších dnů. Praha 16:19 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malé děti, novorozenci a kojenci by během mrazů měli být venku jen tu nejnutnější dobu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V tomto počasí jsou ohrožené hlavně děti, kterým hrozí omrzliny končetin, hlavně pak prstů. Při pobytu venku je proto důležité dbát na správné oblečení. Malé děti, novorozenci a kojenci by během mrazů měli být venku jen tu nejnutnější dobu.

„Obecně se doporučuje u novorozenců nebo malých kojenců vycházky maximálně do minus pěti. Co se týče starších, tak tam je otázka, jak jsou otužilí. Když by si mamka nebyla jistá, tak změřit teplotu tělesnou,“ vysvětluje místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ctirad Kozderka.

Tělesná teplota by se měla ideálně pohybovat mezi 36 a 37 stupni. Podle Kozderky je problémem, že současné děti většinou nejsou příliš otužilé.

Důležité je správné oblečení

Dospělí bez zdravotních obtíží by se neměli pohybu venku vyhýbat. Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové je ale důležité vybrat správné oblečení, kvalitně chránit končetiny a odhalenou kůži.

„Když nám kouká obličej, tak ideální je namazat se něčím velmi mastným. Na rty třeba se dá použít i čistá vazelína. Ideální materiál na ochranu proti mrazu je vlna, která umožňuje zároveň prodyštnost. Hlavně si nedávat přes prodyšnou vrstvu nějakou vrstvu neprodyšnou, protože to nemá efekt zahřátí,“ dodává Bezdíčková.

Mráz přímo ohrožuje jen malou část populace, například lidi s vážným kardiovaskulárním onemocněním. Tito lidé podle Bezdíčkové ale kvůli svému stavu stejně nechodí ven ani když nemrzne.

Lidé by zároveň neměli v takovém počasí konzumovat alkohol. Ten jim totiž roztahuje cévy a tím pádem hrozí i rychlejší prochladnutí.

Počasí ohrožuje i zvířata

Veterináři varují, že nízké teploty můžou být problém pro psy a kočky, ale taky pro hospodářská zvířata. Majitelům psů ve městech veterináři doporučují, aby jim po venčení kontrolovali tlapky. Zvířata se totiž můžou poranit o ostré okraje ledu.

U hospodářských zvířat, která jsou celoročně venku by chovatelé měli kontrolovat, jestli nezamrzá přívod pitné vody.

„Zvířatům by určitě měla být v tomto období upravena krmná dávka, aby měli dostatek energie na zvládnutí teplotních extrémů. V chlévech nebo v halách by při takto výrazně nízkých teplotách se určitě doporučuje větrat, protože suchá zima zvířatům vadí rozhodně méně než vlhké klima,“ doporučuje mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

V případě jakýchkoliv problémů by se měli majitelé neprodleně obracet právě na veterináře.