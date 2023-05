Mrtvice je závod s časem. Laik ji odhalí jen těžko, následky se liší podle toho, jaké tepny se ucpou

Mozková mrtvice je druhou nejčastější příčinou úmrtí u nás. Její výskyt u nás je dvakrát vyšší než v ostatních částech Evropy. „Může to být tím, že lidé podceňují prevenci. Nesledují vysoký tlak nebo hladinu cholesterolu, které na to mají vliv,“ myslí si lékařka Kateřina Cajthamlová.

Ať už jde o krvácivé projevy nebo projevy nedokrevnosti mozku (infarkt), je to vážná situace. „Tato příhoda může nastat náhle, může k ní dojít postupně nebo může být přechodná a odeznít, to je takzvaná tranzitorní mozková ataka,“ vysvětluje přednosta Přibáň.

„Je potřeba přivolat rychlou záchrannou pomoc, protože jde o minuty. Mozkové buňky na rozdíl od svalových buněk, které jsou třeba v srdci, nevydrží zdaleka tolik. Nemají totiž zásoby kyslíku ani látek, které je vyživují,“ doplňuje Přibáň.

Příznaky mrtvice

Krvácivé projevy z tzv. předního povodí mozku

porucha řeči

pokleslý koutek

změny v obličeji (paréza)

porucha hybnosti, nejčastěji horních končetin. Postižený má problém zvednout ruku

Projevy nedokrevnosti mozku z tzv. zadního povodí (infarkt)

porucha rovnováhy

porucha zrakového pole,

porucha čití (citlivosti – z rukou začnou padat věci)

omdlévání, různé poruchy vědomí

problém se vyjádřit nebo na něco si vzpomenout

Vyšetření člověka s mrtvicí v olomoucké fakultní nemocnici | Foto: Monika Pustovková

Můžeme se otestovat sami?

Samotesty jsou složité v případě, že dochází k výpadkům vědomí. „Vždy je lepší, aby vás otestoval někdo jiný. Ale pokud máte podezření, zkuste předpažit. Jestliže jedna ruka klesá, už je tam příznak. Nebo si všimnete pokleslého víčka či koutku úst. Můžete zkusit zapískat, tím zjistíte, že koutek nespolupracuje. Nebo chcete něco říct a nejde to,“ nastiňuje možnosti rychlé sebediagnózy doktorka Cajthamlová.

Pokud se mrtvice projeví, je to závod s časem. „U nás máme velice dobrou a rychlou záchranku, ve většině případů dorazí do 20 minut, což nám celý svět závidí. Pokud se dostaneme do hodiny na specializované centrum, tak se z toho můžeme dostat úplně bez následků,“ dodává.

„Do tří až šesti hodin pořád ještě hrozí méně následků. Opět záleží, které tepny se ucpaly. Pokud půjde o zadní část mozku, tam to může být 12 až 24 hodin a ještě pořád se z toho můžeme dostat. Někdy jsou tyto vertebrobazilární příhody (zadní část prokrvení mozku) nazývány jako přechodné ischemie mozkové a někdy přecházejí i samy,“ vysvětluje Cajthamlová.

Rizikové faktory

Nezdravý životní styl, kouření, alkohol

Metabolické poruchy

Cukrovka

Vysoký krevní tlak

Pacienti s fibrilací síní

Vysoká hladina cholesterolu

Zanedbání návštěv u neurologa

Jak s tím souvisí aneurysma a proč se nemají příbuzní obviňovat z neposkytnutí rychlé pomoci? Má vliv na mrtvici cysta v mozku? Kdy je člověk po mozkové příhodě zase soběstačný? Poslechněte si dotazy posluchačů a rady Kateřiny Cajthamlové v pořadu Vesele a zdravě.