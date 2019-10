Mrtvici ročně podlehne 9000 lidí, víc než čtvrtina zbytečně. Na riziko upozorňuje v Praze tramvaj

Pražští cestující mohou nyní v ulicích metropole potkat speciální tramvaj s názvem Čas je mozek. Dozví se v ní, jaké jsou první příznaky mrtvice, a co dělat, když je u sebe nebo někoho dalšího zpozorují. Podle neurologů z motolské nemocnice zná základní příznaky asi jen třetina lidí, kvůli tomu se pacientům mnohdy nedostane pomoci včas. Na úterý totiž letos připadá Světový den cévní mozkové příhody. Praha 14:20 29. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ulicemi Prahy jezdí speciální tramvaj. Cestující upozorňuje na příznaky mrtvice | Foto: Janetta Roubková | Zdroj: Český rozhlas

Tramvaj v úterý odpoledne vyrazila z pražského Těšnova přes Olšanské náměstí a Želivského. Podle plánu by měla po hlavním městě jezdit do 18 hodin.

Na zastávkách se pokaždé zdrží o trochu déle. Vystoupí z ní totiž lékaři a zástupci nadace Čas je mozek, která akci organizuje.

Zvou lidi na jízdu zdarma, během které se dozví základní příznaky mrtvice a také to, jak otestovat člověka, u kterého mají podezření, že by mrtvici mohl mít.

„Je to pokleslý koutek, takže člověk by měl našpulit pusu, udělat o, většinou mu to nejde. Nebo pokles jedné z horních končetin – během deseti vteřin klesá dolů. Nebo je to porucha řeči, kdy člověk nedovede ani říct, jak se jmenuje,“ vyjmenovává příznaky pro Radiožurnál přednosta Kliniky zobrazovacích metod z pražského Motola Miloslav Roček.

Ulice Prahy bude odpoledne vedle Mazačky a Vymlouvačky brázdit ještě tahle tramvaj. Upozorní na příznaky mrtvice. Až polovina lidí ji nepozná, k lékaři dorazí pozdě a má následky. To by nemuseli, pokud by léčbu dostali do hodiny po příznacích. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/dM9qLuaMZH — Janetta Roubková (@janetta_r) October 29, 2019

Lidé umírají zbytečně

Mrtvice v Česku ročně postihne asi 30 tisíc lidí. Téměř devět tisíc jich zemře. Podle neurologa Aleše Tomka z motolské nemocnice je ale až dva tisíce úmrtí zbytečných. Pokud by totiž lidé rozpoznali příznaky mrtvice včas, mohli by je lékaři zachránit.

Až ve 40 procentech případů se pak stává, že pacienti nevyhledají pomoc v době, kdy se dá ještě zabránit trvalým následkům mrtvice. Rozhodující je přitom podle Tomka první hodina od příznaků.

„Když k nám pacient přijede v první hodině, tak je šance blížící se 75 procentům, že bude zcela vyléčen bez následků. Maximem jsou pro většinu pacientů 4,5 hodiny,“ doplňuje Tomek.

Zhruba pět až deset procent pacientů má ještě šanci, když dorazí k lékaři do 24 hodin. Po této době už podle neurologů není šance na záchranu pro nikoho.

Lidé se také ve speciální tramvaji dozvědí, že záchrannou službu je potřeba zavolat už při jednom jediném příznaku mrtvice. Lékaři zároveň upozorňují na to, že by člověk nikdy neměl někoho s mrtvicí do nemocnice vozit sám, protože nemusí vědět, kam přesně zamířit a zbytečně se tím ztratí čas.

Tady pár faktů, které si cestující budou moct přečíst a dozvědět se tak víc o mrtvici a léčbě: pic.twitter.com/JdvUVft5p8 — Janetta Roubková (@janetta_r) October 29, 2019