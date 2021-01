Vakcíny podle předběžných studií zabírají i proti mutacím covidu-19, vysvětluje mikrobioložka

Britská, jihoafrická a brazilská. To jsou tři nové varianty koronaviru SARS-CoV-2. Jak velké riziko představují? „Ukázalo se, že obě vakcíny fungují proti stávajícím variantám, o kterých hovoříme,“ řekla pro Český rozhlas Plus mikrobioložka Ruth Tachezy. U jihoafrické mutace by ale mohlo být očkování o něco méně účinné, proto na ni firma Moderna vyrábí novou vakcínu.

