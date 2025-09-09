Na jihu Čech je nejvíce případů lymské boreliózy za 30 let. Letos jich hygienici evidují 621
Na jihu Čech je nejvíce případů lymské boreliózy za více než 30 let. Hygienici jich letos dosud evidovali 621. Je to více než v minulosti za celý rok. Řekla to ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Jen v minulém týdnu přibylo 40 nových případů.
„Faktorů, proč je výskyt tak vysoký, máme několik. Určitě hraje roli počasí, které bylo letos pro výskyt a aktivitu klíšťat ideální. Dále zřejmě bude také větší promořenost klíšťat, znamená to, že jich bude více infikovaných. A také se může projevit fakt, že lidé tráví více času na dovolené v Česku a v přírodě, zatímco dříve se hodně jezdilo do zahraničí k moři,“ uvedla Kotrbová.
Loni ve stejnou dobu bylo v Jihočeském kraji o 217 případů lymské boreliózy méně.
Dodala, že statistiky o počtu případů onemocnění přenášených klíšťaty hygienici evidují více než tři desítky let. „Loni jsme měli historicky nejvyšší výskyt lymské boreliózy, což bylo 613 případů. A letos jich už máme více a sezona ještě nekončí. Dá se předpokládat, že v září i v říjnu ještě zaregistrujeme nové případy,“ uvedla Kotrbová. Letos je zatím nejvíc případů na Jindřichohradecku a to 134.
Lymská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borrelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování.