‚Nabízíme pomoc, aby jejich život byl ještě kvalitní.‘ Ve Vsetíně rok funguje ambulance paliativní péče
Ve Vsetínské nemocnici funguje první rok ambulance paliativní péče. Lékař je pacientům a jejich rodinám k dispozici v případě nutnosti i na telefonu. Péče umožňuje důstojně prožít nevyléčitelně nemocným poslední dny.
„Dozvěděl jsem se to v úterý, myslím. A šlo to rychle. Očekáváme, že nám poradí, jak ulevit dědovi s problémy, které má ve svém stavu a věku,“ říká pan František, který s rodinou přišel do ambulance paliativní péče ve vsetínské nemocnici. Takových pacientů už tudy prošlo několik desítek.
Poslední dny zpříjemňuje pacientům ambulance paliativní péče ve Vsetíně. ‚Můžeme jim pomoct v těžké situaci,‘ říká lékař
„Za rok, co ambulance funguje, je to zhruba 100 ošetření,“ upřesňuje sestra Michaela Orságová, která pacienty přijímá. „Většinou naši ambulantní pacienti nebo jejich rodinní příslušníci volají, když se stav zhorší. Případně chtějí jenom napsat další recept. Volají dvakrát, třikrát za týden,“ dodává.
Lékaře Milana Doležela za dobu působení ambulance překvapuje, s jakou diagnózou sem lidé chodí. „Často se opakuje jeden nádor, který jsem třeba ani netušil, že se tak často vyskytuje. To je třeba nádor slinivek,“ vysvětluje.
Dříve lidé o možnosti paliativní ambulance nevěděli. „Jelikož přichází většina pacientů, které jsme už viděli v nemocnici, tak už vědí, do čeho jdou a co to je. Ale pořád mezi lidmi rozšířené, co je to paliativní léčba. Představa, že člověk může to umírání prožít v komfortu. Povědomí o paliativě ještě úplně není,“ upozorňuje.
Lidé by se podle Doležela neměli bát se do paliativní ambulance vsetínské nemocnice objednat. „Můžeme jim tady pomoct v těžké situaci. Jsme schopni vyřešit různé sociální služby nebo nějaké návazné služby, pomoct jim se v tom orientovat. Jsme schopni jim zaléčit jejich potíže,“ popisuje.
„V té těžké nemoci, když už je všichni odmítnou, už ukončí léčbu, jsme jim schopni ještě nabídnout pomoc, aby jejich život byl ještě kvalitní,“ dodává lékař Doležel, který radí rodinám pečujícím o nevyléčitelně nemocného i po telefonu, když se rozhodne strávit závěr života doma.