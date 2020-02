Lepší prevence rakoviny tlustého střeva. Ministerstvo zdravotnictví plánuje kolonoskopii zdarma od 50 let

Lidé budou mít zřejmě už od 50 let zdarma vyšetření tlustého střeva přístrojem s kamerou v rámci screeningu rakoviny. Teď je hranice o pět let vyšší. Na změnách pracuje ministerstvo zdravotnictví. Doporučila je speciální komise zástupců zdravotních pojišťoven i lékařů. Právě ti o změny dlouhodobě usilovali – screeningová kolonoskopie je totiž nejúčinnější metodou, jak rakovinu odhalit i ve velmi časných stadiích. Praha 15:14 4. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolem 50. roku se riziko vzniku rakoviny tlustého střeva zvyšuje | Zdroj: Profimedia

„Před 49. narozeninami jsem našla malinký proužek krve ve stolici, asi po 14 dnech jsem šla k lékaři a bohužel jsem měla tu smůlu, že jsem byla mezi tou skupinou lidí, mezi těmi asi šesti procenty, kteří když mají krev ve stolici, tak mají zhoubný nádor.“

Marie Ředinová roky trpěla nevysvětlitelnými bolestmi zad. Po zjištění rakoviny tlustého střeva podstoupila operaci, chemoterapii i ozařování. Nádoru se zbavila, následky ale nese dodnes. „Já jsem teda ten nádor měla hodně nízko, takže mám stomii, mám vývod,“ dodává.

Právě kolem 50. roku se riziko vzniku rakoviny tlustého střeva zvyšuje. Zatím ale mají lidé v tomto věku k dispozici jen test na skryté krvácení, říká gastroenterolog Milan Lukáš.

„Je to vyšetření neinvazivní, které má dobrou specificitu danou množstvím krve ve stolici, ale ta senzitivita je nízká, daleko lepší je vyšetření kolonoskopicky, které je v současné době prováděné od pětapadesáti,“ říká.

To by se ale v blízké době mělo změnit. Ministerstvo zdravotnictví aktuálně pracuje na tom, aby kolonoskopie v rámci screeningu byla zdarma dostupná už lidem od padesáti let, potvrdil Martin Novotný z tiskového oddělení.

„Ministerstvo v současné době aktualizuje Standard uvedený ve Věstníku MZ ČR - Poskytování a vykazování výkonů v rámci screeningu kolorektálního karcinomu v České republice, ve kterém by již mělo být snížení věkové hranice pro vyšetření screeningovou kolonoskopií zohledněno,“ uvedl.

Čím dříve, tím lépe

Resort se tak rozhodl na doporučení speciální komise. Ta očekává, že se díky screeningu v nižším věku také sníží počet nových případů, vysvětloval už v minulosti ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Máme zdokumentováno, že tento typ rakoviny jde nahoru od nějakých pětačtyřiceti, padesáti let věku, takže v tom období mezi padesátým a pětapadesátým rokem věku je i velká šance, že se dá té rakovině úplně předejít a zjišťujeme, že tuto primární screeningovou kolonoskopii volí raději mladší lidé,“ řekl Dušek.

Odborníci po snížení hranice volají dlouhodobě. Jak zdůrazňuje gastroenterolog Milan Lukáš – čím dřív riziko odhalí, tím lépe se to dá řešit.

„Při kolposkopickém vyšetření je možné odstranit ty přednádorové stavy, jakými jsou polypy. Taky umožňuje stanovení časnějších fází už vzniklé rakoviny, protože my víme, že klinická symptomatologie čili obtíže, se kterými pacient přichází k lékaři, ať už jsou to bolesti v břiše, hubnutí, krvácení z konečníku, jsou příznaky pozdní pokročilé rakoviny.“

Čas na odhalení

Včasné odhalení nádoru je totiž klíčové – šance na přežití víc než pět let po léčbě je pak kolem devadesáti procent. U vážného stavu jen třináct. Nádor v tlustém střevě vzniká sedm až deset let, a to je podle Milana Lukáše dlouhá doba na to, aby se screeningovým vyšetřením podařilo zabránit vážnějším stavům.

„Ten kolorektální karcinom je nádor preventabilní. To znamená, že poskytuje čas k tomu, aby se udělalo opatření a zamezilo se přechodu těch přednádorových změn ve změny nádorové,“ vysvětluje Lukáš.

Rakovinu tlustého střeva ročně lékaři nově zjistí u zhruba osm tisíc lidí, z toho asi polovinu v pokročilých stadiích. Nemoci každý rok podlehne kolem tří a půl tisíce pacientů.