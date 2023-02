Boj s nádorovými buňkami probíhá v těle každého z nás, říká imunoložka. Co ovlivňuje imunitní systém?

Sobota 4. února bude Světovým dnem boje proti rakovině. Co je jeho smyslem? „Poukázat na to, že ten boj vedeme všichni spolu. Vědci v laboratořích se snaží zlepšit naše poznání a vyvinout nové technologie. Lékaři každý den léčí pacienty. Je to systém, který se snaží to, co vnímáme jako fatální onemocnění, dovést do stavu, kdy budeme o nádorových onemocněních hovořit jako o nemocích, které dokážeme léčit,“ říká imunoložka Jitka Palich Fučíková.

