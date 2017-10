Nadváha či obezita trápí každého druhého Čecha, zdravotnictví to stojí desítky miliard ročně

Neberte kila navíc na lehkou váhu, varují lékaři. Pokud jde o obezitu, Česko sice není na špičce mezi státy Evropské unie, přesto nepatříme ani mezi nejhubenější národy. Nadváhou nebo obezitou u nás podle České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně trpí každý druhý člověk. S obezitou souvisí řada dalších onemocnění jako například vysoký krevní tlak, cukrovka nebo některá nádorová onemocnění. Praha 11:47 14. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obezita trápí Čechy stále více (ilustrační obrázek) | Foto: Stock Exchange, Cristian Geo

Svou váhu má přitom mnoho lidí ve svých rukou a tloustnutí si moc nevšímají, protože přichází postupně.

„V 50 letech jsem měl asi ještě jenom 103 kilogramů. Až po té padesátce jsem to začal pomalu přibírat, až jsem docílil těchto 130 kil,“ vyprávěl před časem Radiožurnálu pan Jiří, který si svůj problém uvědomil, až když mu při preventivní prohlídce našli krevní sraženinu.

Přitom vysoká hmotnost začne od určité chvíle působit potíže. Člověk, který neunese své vlastní tělo, nedokáže sám od sebe zhubnout. Právě v takovém případě může pomoci bariatrická chirurgie.

Předseda České obezitologické společnosti Martin Fried doplnil, že operace už jsou dnes šetrnější. „V dřívějších dobách se hodně používaly zákroky, které třeba vedly k odstranění velké části žaludku nebo části tenkého střeva. V dnešní době se naopak snažíme všechny tyto orgány zachovat.“

Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dodává, že kromě chirurgie nebo prášků je při léčbě obezity důležitá taky psychologická pomoc. Ta by měla být dlouhodobá.

„Většina lidí ví, co má dělat, ale nedovede ty znalosti uvést do praxe, protože často spouštěčem k jídlu právě není hlad, ale takzvané vnější podněty – to je takové to toxické prostředí, které nás provokuje k jídlu navíc. A samozřejmě napodmiňované zlozvyky,“ vysvětluje Radiožurnálu psycholožka Iva Málková

Obezita je podle lékařů velkým problémem společnosti. Profesor Štěpán Svačina uvádí, že roční náklady na léčbu jsou velmi vysoké. „Až deset procent českých zdravotnických nákladů souvisí s obezitou a jejími komplikacemi, takže určitě je to problém… Jsou to přibližně desítky miliard,“ přibližuje.

Podle České lékařské společnosti se počty obézních lidí ve světě dramaticky zvyšují. Odhaduje se, že v roce 2025 se nadváha nebo obezita bude týkat 2,7 miliardy dospělých.