Více než čtvrtina českých dětí má nadváhu. Zdravému životnímu stylu je i jejich rodiče může naučit kurz

S nadváhou nebo obezitou se u nás potýká více než čtvrtina dětí. Až dvě třetiny z nich mohou mít podle lékařů potíže s kily navíc i v dospělosti. Nejen proto se společnost STOB po delší době vrátila ke společným kurzům pro rodiče a děti. Právě nesprávný životní styl totiž o obezitě v dětství rozhoduje. Praha 15:52 26. května 2023

„Jím víc zeleniny, chodím více na procházky a nesedím u počítače,“ hodnotí výsledky kurzu na poslední lekci desetiletý Jindřich. Zúčastnil se ho spolu se svou maminkou Evou Richterovou.

„Řekla bych, že jsme kvůli covidu bohužel měli méně pohybu. Syn během dvou let nabral kila navíc,“ říká matka. Díky kurzu změnila rodina pohled na výživu. Richterová čte teď mnohem pečlivěji složení potravin.

„Na prvním místě je vždy to, čeho je tam nejvíc. Takže když je to cukr, tak asi není dobré potravinu zařazovat do zdravé redukční výživy. Vaříme více ryb, luštěnin a celkově se jídelníčku celé rodiny více věnuju. Synům už na svačinu nedávám sušenky. Člověk na to musí mít čas, ale když se shrne, co je pro tělo dobré, tak tomu můžeme jít naproti,“ popisuje.

Pokud jde o jídelníček i pohyb, bývají rodiče pro své děti vzorem. Jak říká lektorka STOBu a psycholožka Zuzana Jarošová, která rodiče osm týdnů vedla, přehled o tom, co jejich děti v průběhu dne jí, ale mnohdy nemají.

„Spousta rodičů je hodně vytížená a stravovací návyky jsou špatné v celé rodině. Změny nemůžou být moc velké. Měly by být postupné a udržitelné,“ říká Jarošová.

Pohyb a zdravá strava

S dětmi v kurzu pracovala i lektorka STOBu a bývalá učitelka tělesné výchovy Lenka Štěchová. Probírala s nimi pohyb i jídelníček. „Většina dětí měla za cíl zhubnutí, ale ne všem se to podařilo. Naším hlavním cílem bylo zmapovat nesprávné pohybové a stravovací návyky a postupně je měnit v ty správné,“ vysvětluje.

Součástí lekcí byl i dvouminutový step-test na ověření fyzické kondice. Pochoduje se při něm na místě co nejrychleji tak, že koleno zvednuté nohy je v pravém úhlu. „Jsme aktivnější, třeba chodím od zastávky domů, místo toho abych jel autobusem. Taky jsem v podstatě přestal pít colu,“ popisuje změny, které ve svém životě udělal, Vojta.

Sportu se více věnuje také Alex. „V pondělí mám tělocvik a potom volejbal a basketbal. Ve středu mám basketbal a dvě hodiny tělocviku, a v pátek také basketbal.“

„Děti a rodiče mají spoustu edukačních materiálů. Už jsme začali zdravý životní styl praktikovat a teď je na nich, jestli se budou držet našeho doporučení a budou v něm pokračovat,“ říká Štěchová. Aby rady měly efekt, měla by podle lektorky udělat změnu celá rodina.

„Říká se, že si dvě třetiny dětí, které se potýkají s obezitou, si to potom odnesou do dospělého věku,“ přibližuje dětský obezitolog Jan Boženský. Potvrzuje také, že v poslední době vídají lékaři ve svých ambulancích více dětí s vyšším stupněm obezity. Alarmující podle něj je, že narůstá takzvaný metabolický syndrom.

„Jsou to děti, u kterých jsou jasně vyjádřeny první metabolické komplikace relativně brzy. Očekáváme, že v průběhu dalších pěti až deseti let výrazně naroste procento diabetiků druhé stupně. Bude se určitě jednat o mladé lidi,“ uzavírá. Práce s rodinou a změna životního stylu je v současnosti tím nejlepším receptem na dětskou obezitu. Vhodné jsou také specializované lázeňské pobyty.