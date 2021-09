Pravidelné měření protilátek teď nikam nevede. Jistotou je očkování, zdůrazňuje epidemiolog Smejkal

Nově potvrzené případy covidu dál rostou, za čtvrtek jich bylo 421, tedy o sto více než před týdnem. A přibývá i lidí, kteří potřebují nemocniční péči, aktuálně jich je 109, naopak klesá zájem o očkování. Podle epidemiologa Petra Smejkala platí, že virus šíří hlavně neočkovaní, k nimž patří i mladší věkové skupiny. „Doufejme, že světové organizace schválí očkování u mladších 12 let,“ uvádí. Interview Plus Praha 20:00 10. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poukazuje na to, že 89 procent hospitalizovaných jsou neočkovaní lidé, především pak ti starší. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je přitom v rizikové kategorii nad 65 let asi půl milionu nenaočkovaných.

Smejkal souhlasí s názorem ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška, že cílem by nyní mělo být proočkovat 75 procent obyvatel ve všech věkových kategoriích. Přesvědčovat nerozhodnuté by prý měli především praktičtí lékaři, kteří nejlépe znají své pacienty a ti k nim mají největší důvěru.

„Když vidíte, kolik dezinformací koluje, tak jediným způsobem, jak tomu čelit, je informováním. Vysvětlování nikdy nebude málo,“ zdůrazňuje vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

„Ukázalo se, že imunita po očkování netrvá tak dlouho, jak jsme očekávali. Ale třetí dávkou se to dá vyřešit.“ Petr Smejkal

V polovině září by mělo začít očkování třetí dávkou vakcíny u lidí, kteří svou poslední dávku dostali před nejméně osmi měsíci. Patří k nim rizikoví pacienti po transplantacích, senioři a zdravotníci.

„Ukázalo se, že imunita po očkování netrvá tak dlouho, jak jsme očekávali. Ale tou třetí dávkou se to dá vyřešit,“ věří Smejkal. Mezioborová skupina pro epidemické situce ale současně vyzývá, že očkování třetí dávkou je třeba vyvážit dostatečnou distribucí a podporou očkování v rozvojových zemích.

Za rok dva budeme vědět víc

Podle Smejkala je obtížné rozhodnout, zda déle trvá imunita po očkování, nebo po prodělané nemoci.

„Informace, kterou vám dá měření protilátek, není dostatečná k tomu, abyste z toho mohli dělat velké závěry,“ upozorňuje s tím, že zatím není jasné, jaká hladina protilátek poskytuje dostatečnou ochranu, ani jak dlouho vydrží.

„Je stokrát lepší lidem říci, aby se nechali očkovat a neměřili si protilátky. Někdo může říci, že ho po očkování bolela hlava, ale nikdo se s těmi nežádoucími účinky po očkování nedostal do nemocnice. Naopak spousta lidí s covidem se do nemocnice dostala,“ podotýká.

„Pravidelné měření protilátek nikam nevede. Jediný závěr, který z toho máte, je, že ano, prodělal jsem covid. Ale to, jak dlouho vám vydrží imunita a jestli je to ta pravá imunita, tak to vám to neřekne,“ dodává Smejkal.

Epidemiolog ale zároveň očekává, že za rok či dva už bude možné považovat měření protilátek za relevantní, protože bude známo, jak dlouho imunita trvá.

„Teď to ale nevíme a bohužel to přispívá k neproočkovanosti populace, která je před možnou nadcházející vlnou hrozně důležitá. Očkování je tou jistotou,“ uzavírá.

Stačí po prodělaném onemocnění jen jedna dávka vakcíny? A je třeba testovat děti ve školách?