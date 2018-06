Americká společnost vymyslela protějšek k energetickému nápoji. Lidé po něm mají spát

Když se chcete udržet vzhůru, dáte si kávu nebo třeba nějaký energetický nápoj. Čeho byste se ale měli napít, abyste naopak rychleji usnuli? Americká společnost Som Sleep teď přišla s alternativou k teplému mléku nebo meduňkovému čaji. Nápoj by měl pomáhat třeba i lidem trpícím insomnií, tedy nespavostí. Washington 16:34 12. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sklenice s nápojem na nočním stolku (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nápoj obsahuje podle výrobce látky, které naše tělo přirozeně používá - třeba magnesium, vitamin B6 a hlavně melatonin. Právě ten se běžně používá při poruchách spánku a jeho velká produkce u kojenců je důvodem, proč malé děti většinou hodně spí.

Som Sleep se prodává v plechovkách, podobně jako třeba energetické nápoje, a jednu byste měli vypít půl hodiny před odchodem do postele. Nápoj by pak měl zajistit nepřerušovaný spánek, výrobce doporučuje si na něj vyčlenit 7 až 8 hodin. Nápoj je přitom bezlepkový, bezlaktózový, bez geneticky modifikovaných látek a vyrábí se i varianta bez cukru. V základním čtyřplechovkovém balení stojí zhruba tolik co běžné energetické nápoje.

Novinář Breton Fischetti ze serveru Business Insider popisuje, že po 20 minutách od vypití se cítil znatelně ospalý a usnul pak do několika vteřin. Údajně pak měl i velmi živé sny. Co je ale možná důležitější, nápoj schválila i americká testovací organizace NSF, podle které je nápoj funkční, a hlavně bezpečný.