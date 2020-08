Národní zdravotnický portál v testu redaktorů neuspěl. Ministr zdravotnictví ho přesto hájí

Na mapě Národního zdravotnického informačního portálu zcela chybí kontakty na zhruba čtvrtinu lékařů nebo lékařských zařízení, nebo mají chybně uvedené kontakty. Zjistili to reportéři Českého rozhlasu, když ho otestovali. Podle České lékařské komory pocházejí údaje na portále z už existujících databází a lékaři o zveřejnění na internetu vůbec nevěděli. Zlín 14:49 2. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle mluvčího České lékařské komory Michala Sojky pocházejí informace na serveru z už existujících databází. | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Na mapě Národního zdravotnického informačního portálu zcela chybí kontakty na zhruba čtvrtinu lékařů nebo lékařských zařízení, nebo mají chybně uvedené kontakty.

Národní zdravotnický informační portál nese slogan „Portál, kterému můžete věřit“, redaktoři proto vyzkoušeli v praxi, jak funguje. Výsledek si můžete poslechnout reportáži v tomto článku.

V mapě například chybí všechny lékařské pohotovosti ve Zlínském kraji, třeba v Kroměříži, Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí, Vsetíně nebo Zlíně. Problémy jsou ale i v jiných krajích.

Například při hledání 25 doktorů na Vysočině, sedm z nich stránka vůbec nenašla a u čtyř chyběl kontakt. A neúplné byly i informace lékařů Jihočeského kraje.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) přesto systém hájí. „Tam samozřejmě jsou data, které tam dali samotní lékaři nebo poskytovatelé. Není to tak, že bychom si je my vymysleli. Oni je nahlásili do systému, protože mají tuto povinnost. Pokud je tam nahlásili špatně nebo jsou tam nesrovnalosti, tak je budeme postupně čistit,“ řekl pro Radiožurnál.

Podle mluvčího České lékařské komory Michala Sojky pocházejí informace na serveru z už existujících databází.

„Z lékařských fakult, krajských úřadů, pojišťoven, z evidence obyvatel atd. Nicméně lékaři a ani lékařská komora o tom, že takto budou data zveřejněna, informováni nebyli,“ zdůrazňuje.

Podle Sojky se Lékařská komora s Ústavem zdravotnických informací a statistiky domluvila, že zveřejní v nejbližším vydání komorového časopisu výzvu, aby lékaři případné nesrovnalosti nahlásili.