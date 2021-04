To, že doporučujeme návrat dětí do škol, není rozvolnění, zdůrazňuje viroložka Tachezy

Velikonoční svátky jsou za námi a před námi návrat dětí do škol. Ten by ale v žádném případě neměl znamenat pokyn k rozvolňování, varuje viroložka a členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MESES) Ruth Tachezy, která byla jedním z hostů speciálu Českého rozhlasu Plus. Praha 14:33 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak si Česká republika stojí z hlediska epidemiologického vývoje teď, není snadné upřesnit. | Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jak si Česká republika stojí z hlediska epidemiologického vývoje teď, není snadné upřesnit. „Velikonoce jsou takové malé Vánoce a bohužel znamenají menší datový blackout, protože významně poklesl počet prováděných testů a záchyty nejsou reprezentativní,“ míní šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Kdy budeme vědět, jak se Velikonoce odrazily ve vývoji epidemie? Poslechněte si celý Speciál Martiny Maškové a Jana Burdy

Dušek doufá, že moudřejší budou analytici zhruba ve druhé polovině týdne. „Počty hospitalizovaných sice klesají, jsou ale stále velmi vysoké. Ve většině regionů jsme pořád na úrovni maxima z loňského podzimu a další pokles je proto více než nutný,“ dodává.

Pokud jde o měřítka, která by měla ovlivnit návrat dětí do školních lavic, je ředitel ÚZIS kritikem výpočtu reprodukčního čísla na úrovni okresů. „Jedním z kritérií by měla být dynamika onemocnění, tedy zda má epidemie v daném regionu, subregionu nebo okresu stále tendenci růst,“ sděluje.

Otevírání škol vnímá Ruth Tachezy jako minimum, které je za těchto podmínek možné povolit. „Nesmí to ale být kompenzováno tím, že rodiče půjdou do práce. Nejde o rozvolňování,“ zdvihá varovný prst.

Viroložka tvrdí, že odborníci z MESES byli za testování žáků citlivější PCR metodou, pro niž lze vzorky odebírat i méně nepříjemným způsobem než štětičkou z nosní sliznice. „Bohužel se ale trvá na antigenních testech,“ doplňuje.

Jak dál?

Neshody v debatách o zbytných a nezbytných opatřeních v České republice ostatně nejsou ojedinělé. „Je velmi nešťastné, že vláda rozhoduje ve sporu,“ připomíná komentátor Aktuálně.cz David Klimeš.

Naráží tak mimo jiné na otevřenou kritiku tuzemského premiéra Andreje Babiše (ANO), mířenou na dva z jeho vlastních nominantů – šéfa resortu zdravotnictví Jana Blatného a ministra školství Roberta Plagu (oba za ANO).

„Je otázka, jak dál. Asi je možné zrušit některé nelogické věci, na druhou stranu je nutné se nepustit do dalšího rozvolňování, kdy bychom se už potřetí rozjeli takovým způsobem, že bychom brzy dojeli do další uzávěry,“ konstatuje Klimeš.

Podle něho nyní ve sněmovně vládne absolutní chaos. „Máme menšinovou vládu, která má sama mezi sebou hodně sporů a ad hoc vytvořené většiny pro jednotlivé zákony.“

Hosty speciálu Českého rozhlasu Plus byli: Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky

Ruth Tachezy, viroložka, Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy

Ondřej Moravčík, vedoucí oddělení tisku Policie České republiky

David Klimeš, komentátor, Aktuálně.cz