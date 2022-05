V konzumaci alkoholu stále kralujeme. I mezi mladistvými, říká Freimann z iniciativy Nechmel děti

Až milion lidí v Česku pije rizikově a velmi často sahají po sklence také mladí lidé. Podle dat z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti má problémy s alkoholem takřka 115 tisíc dospívajících. Za jejich potíže mnohdy mohou sami rodiče. Vědecké studie jednoznačně dokazují, že nabízet dětem alkohol není dobrý nápad. Praha 14:15 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie letos odhalila 152 dětí pod vlivem alkoholu. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Když podáváme svým dětem alkohol, dáváme jim tím svolení, že je to norma. Děti a mladiství se navíc vyvíjejí i po fyzické stránce - například mozek dozrává až do 21 let a ani játra dítěte nejsou stejně vyvinutá jako ta dospělého,“ upozorňuje psycholožka Helena Horálek z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

To, že rodiče nemají dětem sami podávat alkohol, potvrdil také výzkum australských vědců z loňského roku. V něm se ukázalo, že u dospívajících, kterým rodiče alkohol povolili, je výrazně pravděpodobnější, že po něm sáhnou častěji než ti, kteří ho povolený nemají.

„Někteří rodiče říkají, že když dětem alkohol sami podají, neopijí se pak někde venku s kamarády. Výzkum ale potvrdil, že dospívající, kteří měli k alkoholu přístup dříve, si na něj spíš zvykli,“ dodává adiktoložka Horálek.

Iniciativa Suchej únor tak nedávno přišla s výzkumem nazvaným Nechmel děti. Vyplynulo z něj, že asi pětina rodičů nabízí svým dětem nealko pivo nebo ochucené radlery, a to navzdory tomu, že obsahují alkohol. Výjimkou není podávávání těchto nápojů dětem mezi třetím a šestým rokem věku.

„Chceme hlavně přinášet osvětu a dávat příležitost k tomu, aby rodiče snižovali rizika. Česko v konzumaci alkoholu totiž stále kraluje, a to nejen mezi dospělými, ale i mezi mladistvými,“ upozorňuje Petr Freimann z iniciativy Nechmel děti.

Z výzkumu také vyplynulo, že skoro 30 procent rodičů se svými dětmi o alkoholu a jeho rizicích nemluví. I proto vzniklo šestero rad, jak s dětmi komunikovat. Mimo jiné radí mluvit s dětmi o alkoholu otevřeně a připomíná, že pomáhá i to, když se s dospívajícími domluvíme na jasných pravidlech.

„Nízkoalkoholické nápoje mají chuť chmele, a když jim dáme ochutnat, učíme děti chmelové kultuře. A pak je tu zvyk ťuknout si při oslavě, dát dětem do ruky skleničky, nechat je třeba líznout si tvrdého alkoholu – to vše nám přijde naprosto normální,“ říká Helena Horálek.

Přestože určitou roli hraje taky genetická zátěž, zásadní vliv na to, jestli bude mít dítě v dospělosti s alkoholem problém, má právě výchova.

Celou reportáž najdete v audiu, připravila Andrea Skalická.