Nedonošené děti dostávají v českobudějovické nemocnici nový přípravek z mateřského mléka
Lékaři z českobudějovické nemocnice podávají předčasně narozeným dětem nový doplněk stravy z mateřského mléka. Takzvaný humánní fortifikátor je vhodný pro miminka narozená před 28. týdnem těhotenství nebo s porodní vahou pod tisíc gramů. Zatím ho ve studii dostaly tři desítky nezralých novorozenců. Všichni díky němu v porodnici dobře prospívali.
Neonatoložka Lenka Nedvědová bere do ruky fonendoskop, aby si poslechla malého Martínka. Narodil se o tři a půl měsíce dříve před plánovaným porodem a vážil 780 gramů. Teď má 3850 gramů.
Lépe prospívají, nenadýmají se a potřebují méně antibiotik – řeč je o extrémně nezralých dětech, kterým lékaři z českobudějovické nemocnice přidávají do stravy vysoce koncentrovanou směs bílkovin z mateřského mléka. Poslechněte si reportáž z místa.
Malý Martin patří k třicítce dětí, kterým lékaři obohacovali stravu speciálně vytvořeným proteinovým doplňkem z mateřského mléka. Bílkoviny se do stravy dětí s velmi nízkou porodní váhou přidávají běžně, jsou ale z mléka kravského.
„Výhodou je, že se dětičky nesetkají s bílkovinou kravského mléka. Je to zpracováno z lidského a je tam bílkovina humánní, a tím pádem lépe tolerovaná,“ říká Nedvědová.
Obohacování stravy uvítala po předčasném porodu i Martínkova maminka Lucie Kroupová. Proteiny navíc dostával v každém krmení po dobu několika týdnů od chvíle, kdy začal dobře trávit. „Byť měl problémy se zažíváním, tak tohle bylo v pořádku a pomohlo mu to. Teď je z něj hezký chlapeček,“ usmívá se matka.
Recept na výrobu obohacující složky z mateřského mléka vznikl v Ústavu mléka, tuků a kosmetiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Podle Ladislava Čurdy se tu vyrábí za přísně kontrolovaných podmínek ze zamraženého mateřského mléka přivezeného z Banky mateřského mléka v Českých Budějovicích.
„Ve fortifikátoru je upravený poměr všech základních složek, především je zvýšen obsah bílkovin. Snižuje se obsah tuků, laktózy a soli,“ představuje Čurda recept.
Výsledný produkt pošlou po zamrazení vědci zpět do nemocnice v Českých Budějovicích. Tady pak čeká na to, až ho bude některé z nezralých dětí potřebovat, říká primář českobudějovické neonatologie Jiří Dušek, který jeho vznik inicioval.
„Je to nadávkované v lahvičkách s různým objemem, abychom mohli na každý den rozmrazit to, co potřebujeme. Skrývá se za tím hodně mléka, ale musím říct, že jsme zatím nevylili ani mililitr,“ chlubí se.
Snížení rizik
S obohacováním výživy nezralých dětí na bázi mateřského mléka začali na zdejší neonatologii před čtyřmi lety. Z předběžných dat vyplývá, že všechny děti prospívaly dobře.
„Máme snížení podávání antibiotik o padesát procent, sníženou délku používání centrálních žilních katetrů – to jsou hadičky, které jim musíte dát do centrálního oběhu, což zvyšuje riziko infekcí – taktéž o padesát procent,“ říká Dušek.
Pro výrobu proteinového doplňku je potřeba několik litrů mateřského mléka. Pokud ho má maminka předčasně narozeného dítěte dostatek, dá se využít i její vlastní mléko. „Zatím jsme měli dvě děti, kde matky měly dostatek mléka. To by byl ten nejideálnější stav, který bychom těmto extrémně malým bojovníkům, kteří bojují o svůj život, mohli poskytnout,“ doplňuje Dušek.
O přesném poměru mateřského mléka a obohacující složky rozhoduje lékař na základě dat z nutričního softwaru.
„To nejpodstatnější je, že děti nemají vzedmutá bříška a jsou daleko stabilnější, co se týče dýchání. Jak říkají kolegové, už nikdy se nechceme vrátit zpátky. Budeme se snažit, abychom to už nikdy nemuseli dělat jinak,“ dodává primář Jiří Dušek.
Do budoucna by se měla obohacující proteinová složka připravovat přímo ve zdejší Bance mateřského mléka. Na jejím vývoji se podílela i významná česká mlékárenská společnost.