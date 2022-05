Starostové desítek obcí v kraji apelují na stát kvůli chybějícím zubařům

Starostové více než stovky obcí a měst v Moravskoslezském kraji se připojili k výzvě státu kvůli nedostatku zubařů. Výzva obsahuje návrhy, jak zajistit více stomatologů, a to i do odlehlejších oblastí kraje. Daleko za zubaři musí dojíždět například lidé z Vrbna pod Pradědem. Ostrava 22:43 18. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výzva, kterou iniciátoři v nejbližších dnech pošlou kromě ministra zdravotnictví také Všeobecné zdravotní pojišťovně, se týká i problematiky zahraničních stomatologů (ilustrační foto) | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé jezdí od nás do Ostravy, což je 90 kilometrů, do Přerova, to je téměř 100 kilometrů. Olomouc, Šumperk... U nás ve Vrbně je třetina obyvatel nad 65 let věku, tak je to opravdu problém,“ říká starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec (ANO), který se k výzvě připojil.

„Pevně věřím, že zabere, protože ten problém je opravdu fatální. Jsem si dobře vědom toho, že třeba zřízení nějakého oboru na vysoké škole v Ostravě ten problém okamžitě nevyřeší, je to běh na dlouhou trať. Ale ta iniciativa obsahuje celou řadu bodů, které když se podaří naplnit, tak si myslím, že ten problém začne odeznívat,“ dodává starosta Krnova Tomáš Hradil (nez.), který se k výzvě také připojil.

Jestli se pro stomatologický obor podaří získat akreditaci, do prvního ročníku by podle děkana ostravské lékařské fakulty Rastislava Maďara mohlo nastoupit nejméně 20 studentů. „Čísla z Moravskoslezského kraje nám ukazují, že za jeden rok ukončilo svoji praxi 28 stomatologů a jen osm otevřelo svoji ordinaci. Takže úbytek těch dvaceti bychom uměli vykompenzovat – samozřejmě za těch pět let, až vystudují, pokud by celý ten ročník zůstal v kraji,“ upozorňuje Maďar.

A to je dalším věc, na kterou by se stát měl zaměřit, říká hlavní iniciátor výzvy, senátor za Bruntálsko Ladislav Václavec (ANO), a to zavázat si absolventy, aby po škole povinně pracovali první tři roky na smlouvu se zdravotní pojišťovnou, která by jim nabízela prázdné obvody a poukazuje také na vysoký podíl slovenských studentů, kteří po skončení bezplatného studia odchází zpět na Slovensko.

„Proto se chci setkat s panem ministrem Válkem, který paradoxně za to vůbec nemůže – to neřešili předchozí ministři, a chci ho seznámit s celým tím problémem z pohledu toho nejodlehlejšího regionu a požádat ho o řešení,“ vysvětluje Václavec.

Výzva, kterou iniciátoři v nejbližších dnech pošlou kromě ministra zdravotnictví také Všeobecné zdravotní pojišťovně, se týká i problematiky zahraničních stomatologů.