Nedostatek zubařů? Účast pojišťoven nestačí, investovat do nich musí i obce, radí zástupce Friedrich

Je zubařů, kteří by „na pojišťovnu" ošetřili své pacienty, v Česku dost? Lidé si stěžují na nedostatek stomatologické péče a podle statistik zubaři ze systému veřejného zdravotního pojištění odcházejí. Stomatolog Pavel Chrz chápe, že do chudých regionů se zubaři s novými a nákladnými postupy nehrnou. Zástupce pojišťoven Ladislav Friedrich vidí řešení ve zvýšení účasti pojišťoven, ale i v různých motivačních pobídkách pro nové lékaře. Pro a proti Praha 16:04 27. ledna 2023

„Rozhodnutí, jak velký objem peněz můžeme dát do veřejného zdravotního pojištění, je politické rozhodnutí,“ uvádí v Pro a proti prezident Svazu zdravotních pojišťoven a generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Ladislav Friedrich.

Podle něj stomatologové mají pravdu, že se jejich podíl na financování veřejného pojištění snižuje. „Je to ale proto, že se tu objevují zcela nové segmenty, které jsme tu ještě nedávno neměli.“

Bývalý prezident České stomatologické komory Pavel Chrz tvrdí, že příčin současného stavu je daleko víc. „Jestli bude práce zubařů z veřejného zdravotního pojištění dobře zaplacena, pak nebudou ze systému utíkat.“

Nutnost spoluúčasti

„Ale to ještě neznamená, že budou stomatologové rozvrstveni tak dobře, aby se potřebná péče dostala ke všem občanů a ještě byla hrazená z veřejného zdravotního pojištění. V mé praxi platí, že v mnoha případech úhrady pojišťovny vůbec neodpovídají nákladům,“ dodává Chrz.

Stomatologové mají značnou část svých příjmů z moderních a tudíž nákladnějších výkonů, vysvětluje Friedrich. „A ty nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pokud zubař najde dostatek pacientů, kteří jsou ochotni platit hotově, tak pak už pro ně úhrada z pojišťoven není tak atraktivní.“

„Neznám stát v Evropě, kde by byla veškerá zdravotní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vždycky tam je spoluúčast. U nás to bylo nastaveno tak, že část péče je hrazena z pojištění a moderní péče není hrazena vůbec. Kámen úrazu je v tom, že někteří lidé nejsou schopni či ochotni tuto péči hradit,“ odhaduje lékař.

Pojišťovny ale nyní vyhodnocují, jak se stávající praxe paušálních plateb osvědčila. „Můžeme pak pokračovat, nebo ceny korigovat. Doufám, že poznatky získané ze sběru dat budeme moci promítnout do nových návrhů,“ popisuje nejbližší plány zástupce pojišťoven.

Chrz soudí, že řešením dostupnosti by mohlo být například zvýšení úhrad ze zdravotního pojištění. „Jsou možné také různé motivační programy, například pobídkové částky pro zubaře na zařízení nové ordinace.“

Jak zubaře dostat do nejvíce postižených regionů?

Ředitel souhlasí, že jednoduché a univerzální řešení není. „Pojišťovny podporují nové zdravotní smlouvy ve všech regionech, finančním bonusům v nejvíce postižených regionech se také nebráníme, ale to situaci nevyřeší. Finanční stimul, aby se prosperující lékař přestěhoval z velkého města do příhraničního regionu, by musel být obrovský, což nelze.“

„Pokud obec chce pro své občany v této věci něco udělat, tak investuje i do těchto záležitostí. Takže nelze říci, že to je jen otázka veřejného zdravotního pojištění,“ konstatuje Ladislav Friedrich.

Lékař doplňuje, že zubní lékař se na studiích učí ty nejnovější poznatky a ty chce po skončení studia také aplikovat v praxi. „Tam, kde je sociálně handicapované obyvatelstvo, to asi moc nepůjde a proto se tam tento lékař nehrne.“

„A dělat kompromisy se mu nechce, proto se snaží dostat do velkého města, kde své znalosti bude moci uplatňovat. Ale vůbec bych nezavrhoval péči praktického zubařského lékaře v obcích,“ popisuje některé osobní pohnutky stomatologů Pavel Chrz.

Poslechněte si celou diskusi vlevo výše v audiozáznamu.