Nedostupnost antidepresiv nám extrémně komplikuje práci. Nejsou ničím nahraditelné, kritizuje psychiatr

Od poloviny května hlásí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dočasnou nedostupnost několika důležitých léčiv z důvodu výrobních a distribučních problémů. Mezi ně patří i antidepresivum Anafranil, který je pro pacienty nenahraditelný. Jeho dostupnost se očekává až v závěru roku. „Stát by se do toho měl vložit a zařídit dostupnost léčiv," říká pro iROZHLAS.cz psychiatr Tomáš Havelka z dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Rozhovor Praha 13:00 19. května 2025

Nejvíce problémovým nedostupným lékem je antidepresivum Anafranil, které má být dostupné až koncem roku a Státní ústav pro kontrolu léčiv píše, že je nenahraditelné. Jak moc se přerušení dotkne pacientů, kteří ho pravidelně užívají?

Dotkne se to extrémně. Ač se Anafranil nepodává často, tak u pacientů, kteří jej užívají, je opravdu nenahraditelný.

Jsou i přesto nějaké možnosti, kterým Anafranil nahradit?

Určitě se ho budeme pokoušet nahrazovat. Anafranil je lék, který se používá jako druhá až třetí volba, která se používá u těžce obsedantní kompulzivní poruchy, pokud nic nezabere.

Všechny ostatní léky ze skupiny antidepresiv ze zkušenosti vnímáme jako méně účinné než Anafranil, ač jsou sami o sobě vysoce účinné. Neplatí to u všech pacientů, ale u většiny z nich.

Stát by se do toho měl vložit

Jak byste doporučil postupovat pacientům, když zjistí, že lék není dostupný?

Musí postupovat na dvou úrovních. Za prvé to musí konzultovat se svým psychiatrem, aby k nahrazování nedocházelo až ve chvíli, kdy pacientům zbývá posledních pár tabletek v balení.

Za druhé doporučuji, ať si stěžují na úrovni ministerstva. Anafranil není první lék, kterého je nedostatek. V celé české medicíně se nám za poslední roky stává pravidlem, že léky mají různé výpadky, které ale lze ve většině případů nějak nahrazovat.

Pacientů užívajících Anafranil není tolik, řekl bych pět procent, ale je u nich nenahraditelný. A tam je pak na místě nejít cestou zvyknout si, ale opravdu podávat stížnosti.

Pořád jdeme cestou, že si nějak zvykneme, ale myslím si, že to není na místě. Stát by měl v případě určitých léků zajistit jejich dostupnost. Veřejným tajemstvím je, že se některé léky přestávají vyrábět. A to ty, které jsou sice účinné, ale levné.

Stát by se do toho měl vložit a zařídit jejich dostupnost. Samozřejmě ne vždy to jde, ale rozhodně by ten tah na branku ze strany ministerstva měl být větší. Stát nebude tolik dělat, pokud ho k tomu lidé nebudou tlačit. To znamená, že by se lidé měli ozvat, ne si jen postěžovat a jít dál. Ale opravdu se ozývat ve větším množství.

Jak často se setkáváte s tím, že léky důležité pro léčbu duševních poruch nejsou dostupné?

To je v posledních letech všednodenní záležitost a výrazně to komplikuje naši práci s pacienty. Místo toho, abychom řešili pouze jejich stav, tak řešíme jaký lék je dostupný, v jaké lékárně jsou ještě zbytky a podobně. Obírá to lékaře o čas, který by mohli věnovat pacientům.