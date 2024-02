‚Nejlepší lék je nežrat jako prase.‘ Debata o Ozempicu odhaluje hlavně mýty spojené s hubnutím

Slovo Ozempic vstoupilo do povědomí jako magická formule, za jejíž pomoci se zázračně ztrácí před očima. Stalo se synonymem pro léky s účinnými látkami na diabetes a obezitu. Debata ale taky odhaluje, kolik předsudků má společnost vůči lidem s nadváhou. „Lidé mají představu, že se stačí hýbat a nejíst. Ozempic tuhle představu boří. Lidé na vás ale koukají, že jste líní a že jste našli zkratku,“ svěřuje se v podcastu Vlna jedna z uživatelek léku. Praha 13:41 24. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lék Ozempic | Zdroj: Profimedia

Účinné látky semaglutid nebo jeho předchůdce liraglutid jsou dostupné pod komerčními názvy Ozempic, Wegovy nebo Saxenda a oficiálně se využívají jak k léčbě diabetu, tak k léčbě obezity.

V Česku se o nich začalo hodně mluvit především v souvislosti s výpadkem, který nastal v první polovině minulého roku. Ukázalo se, že akceptovat problémy s přibíráním jako medicínský problém, který si zaslouží odbornou péči, je pro některé pořád náročné.

Toxická debata, kterou nedostatek přípravku rozpoutal, je tak nakonec na celém tématu možná to nejzajímavější.

„Kdyby tlusťoši více sportovali a střídmě jedli, tak to bude jistě zdravější. Nejlepší lék proti obezitě je nežrat jako prase a hýbat se,“ zaznívá v debatách na sociálních sítích, necitlivý slovník ale často volí i média: „Lék neshání pouze diabetici, ale často i tlouštíci,“ pronesl jeden z moderátorů českého zpravodajského webu.

Obezita a diabetes

Léky jako Ozempic nebo Saxenda si mohou lidé zaplatit sami, cena je ale kolem 3000 korun za dávku na zhruba 18 dní. Častěji ho předepisují lékaři.

„Jedním z mechanismů tohoto léku je zvýšení sekrece insulinu, to samozřejmě nejvíc zajímá diabetiky druhého typu,“ shrnuje endokrinolog a obezitolog Jan Šoupal z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro podcast Vlna na Radiu Wave.

„Diabetici druhého typu jsou lidé velice nemocní. Mají spoustu chorob, které jim mohou zkrátit život. Jsou to srdeční nebo ledvinové choroby a právě obezita,“ vyjmenovává lékař. A léky jako Ozempic si dokážou poradit i s těmito nemocemi.

Obezita představuje podle Šoupala právě předstupeň k diabetu druhého typu. „Tento lék tak výrazně sníží riziko dalších nemocí, jako je právě diabetes a infarkty,“ upozorňuje lékař a zdůrazňuje:

„Obezita i diabetes druhého typu jsou nemoci, které mají silný genetický podklad. Je to soulad zevních faktorů, to je jasné, tedy horšího životního stylu. Ale projeví se to u geneticky vnímavého pacienta. A my už dnes víme, že spousta velmi silných lidí má mutaci v genech.“

Jenom zkratka?

Česká společnost stále zčásti vnímá přibírání na váze jako problém nedostatku morálky: lidé, kteří přibírají, jsou líní, zhýralí a nedovedou si něco odepřít. Zaznívá i názor, že užíváním léků si pacienti s nadváhou a obezitou cestu za shozením váhy ulehčují práci a odklání se od jediné cesty, která k hubnutí vede.

„Lidé mají tu představu, že se stačí hýbat a nejíst. Ozempic tuhle představu boří. Lidé na tebe ale koukají, že jste líní a že jste našli zkratku,“ přiznává jedna z žen, která se pro užívání Ozempicu rozhodla, ale nechtěla zveřejnit své jméno.

K obézním pacientům navíc někdy přistupují s předsudky i sami lékaři. Jenže ani užívání Ozempicu pohyb a změnu jídelníčku nevylučuje.

„Samozřejmě jsem se musela víc hýbat a upravit stravu. Ale člověku to pomůže v začátku a nakopne ho to pokračovat dál. Není to samospásné, ale já mám kvůli hormonům problém zhubnut a tohle bylo jediné, při čem jsem viděla výsledky,“ popisuje další žena v podcastu Vlna.

Pro lidi dlouhodobě trpící problémy s hmotností tak lék představuje často velkou úlevu a pomoc v celoživotním boji.

„Problémy s přibíráním řeším celý život, s pomocí endokrinoložky jsem zjistila, že za tím stojí hormonální nerovnováha, kterou je potřeba řešit medicínsky. Lékaři mě před tím posílali domu s tím, že mám prostě míň jíst a víc sportovat a všechno moje trápení se vyřeší. To dělám celý život a nic se nezměnilo. Teď jsem konečně začala hubnout a cítím velkou úlevu,“ vysvětluje další z uživatelek léku.

K hubnutí pomocí léků se v zahraničí přiznaly celebrity jako Kim Kardashian, Oprah Winfrey nebo Amy Schumer. „Jsou to spíš hvězdy z oblasti reality show, které jsou v tomto tématu otevřenější než velké, takzvaně áčkové hvězdy,“ upozorňuje publicistka Hana Trojánková Biriczová.

Užívání Ozempicu provází ale i nežádoucí projevy, dodává lékař Šoupal. „Každý desátý pacient na lék nereaguje vůbec nijak. K nežádoucím účinkům patří nevolnost, zvracení, zánět slinivky břišní nebo zánět žlučníku. Procenta jsou ale velmi malá,“ uzavírá.

