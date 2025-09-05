Nejmenším dětem budou pojišťovny hradit protilátku proti RS viru. Způsobuje záněty průdušek a zápaly plic
Nejmenším dětem bude od podzimu z veřejného zdravotního pojištění hrazená protilátka proti RS viru. Nemoci, které způsobuje, jsou nejčastější příčinou hospitalizace dětí do jednoho roku. Každý rok jich kvůli RS viru skončí v nemocnicích zhruba tisíc. Vůbec nejrizikovější skupinou jsou podle lékařů kojenci do 6 měsíců věku. Protilátka je určená pro děti, které před sebou mají první respirační sezonu v životě. Mimo ni se nepodává.
Sezona respiračních nemocí začíná podle lékařů zpravidla v říjnu a trvá zhruba do března. Pro děti narozené na jaře nebo v létě to znamená podání látky proti RS viru nejlépe v říjnu, pro děti narozené mezi říjnem a březnem pak co nejdřív.
Nejmenším dětem budou pojišťovny hradit protilátku proti RS viru.
Podle dětského lékaře Daniela Dražana může RS virus způsobit například záněty průdušek nebo zápaly plic. „Infekcemi dolních cest dýchacích jsou nejvíce ohroženy malé děti, zejména kojenci a batolata. Tato onemocnění mohou být skutečně velmi závažná, mnohdy končí hospitalizací a mnohem méně často, naštěstí, může to onemocnění končit i úmrtím,“ přibližuje pro Radiožurnál.
Podle předsedy České neonatologické společnosti Jana Malého může novinka pomoct výrazně omezit výskyt nákazy.
„Firma vymyslela imunizační látku, u které se ukázalo, že je výrazně levnější než ta, kterou jsme měli donedávna. Tudíž je možné ji aplikovat všem dětem, a tudíž dramaticky snížit výskyt nákazy,“ míní.
Zájem rodičů?
Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová říká, že v těchto dnech jednání se zdravotními pojišťovnami finišují. Jaký bude mezi rodiči o protilátku zájem, zatím nechtěla předjímat. Pediatři se podle ní každopádně chystají rodiče o nové možnosti informovat.
„Předpokládáme, že asi nebude 100 procent zájemců-rodičů, ale pro nás je důležité, aby tam, kde zájem bude nebo kde mají rodiče špatnou zkušenost, třeba s proběhlou infekcí u staršího dítěte, a budou chtít, aby bylo dítě chráněno, tak aby se mu té služby dostalo,“ vysvětluje Hülleová.
Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová přibližuje, jak se látka aplikuje a kteří lékaři ji můžou podávat: „Látka se podává jednorázově, injekčně. Očkovat dítě bude moci pediatr nebo neonatolog, případně také dětský lékař přímo v porodnici.“
Protilátka chrání nejmenší děti v sezoně respiračních nemocí právě potřebného půl roku. Starší děti si podle lékařů už umí protilátky vytvořit samy.