Někteří cestují pro vylepšené zdravotní pomůcky do ciziny. Ministerstvo chce změnit nepružné zákony

Pacienti v Česku by mohli mít v budoucnu snazší přístup k vylepšeným zdravotnickým pomůckám. Teď se k nim inovativní zdravotnické prostředky dostávají se zpožděním, některé do republiky nedoputují vůbec. Může za to nepružná legislativa, která jejich vstupu na český trh brání. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje změnu. Praha 10:32 8. října 2024

Ministerstvo zdravotnictví chce upravit pravidla proplácení zdravotnických pomůcek, konkrétně vznikem nového zákona, pod který by pomůcky spadaly samostatně. Vylepšené prostředky by se k pacientům tak dostávaly jednodušeji. Za současných pravidel musejí někteří pečující jezdit pro pomůcky do zahraničí a platit je ze svého.

„Adam potřebuje speciální korzet a ortézy, které by mu celou noc fixovaly nohy. Jenže ty, které jsou k dostání v Česku, mu moc dlouho nevydrží,“ vysvětluje Klára Hrdá, matka 11letého syna, který od narození trpí svalovou dystrofií. Adam kvůli onemocnění nikdy nechodil, ani se nikdy sám neotáčel.

„Já sama bych v tom vydržela možná tak půl hodiny, maximálně hodinu. Vy ležíte na zádech a nemůžete se vůbec hnout, nemůžete ležet na boku, protože máte mezi nohama tyč,“ popisuje paní Hrdá pomůcky dostupné v Česku. Pro lepší a pohodlnější ortézy proto jezdí do Vídně.

Podobné zkušenosti má i Jindra Landová se stejně nemocnou dcerou. I ona kupuje inovativní ortézy v Rakousku za své.

„Pojišťovna je neproplácí, protože to je dodavatel ze zahraničí. A nějaký výrobek, který by nefungoval, tak ten by zaplatila,“ říká paní Landová.

Ministerstvo zdravotnictví chce pravidla upravit. Pojišťovny mohou za současných pravidel přispívat jen na takové druhy pomůcek, které jsou vyjmenované v příloze zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Na trhu se ale objevují stále nové výrobky. Aby se dostaly do zmíněného zákona, bylo by potřeba normu často novelizovat. To se ale neděje. Proto by měl vzniknout nový zákon, pod který by spadaly pouze zdravotnické pomůcky. A to by podle specialisty na farmaceutické právo Jakuba Krále mohlo cestu vylepšených prostředků k pacientům zjednodušit.

„Celý tento seznam se vyčlení z problematického zákona o veřejném zdravotním pojištění, což je jeden z důvodů, proč změny vždycky trvají tak dlouho, protože v zákoně se řeší spousta problematických věcí, jako je spoluúčast,“ vysvětlil Král.

Podle ředitelky odboru léčiv a zdravotnických prostředků Daniely Rrahmaninové z ministerstva zdravotnictví se díky tomu celé schvalování urychlí: „Příloha se tedy stane, a já v to pevně doufám, samostatným zákonem. A já se od toho opravdu slibuji, že se podaří ho novelizovat poměrně často.“

Pomůže to podle ní nejenom dětem s ortézami, ale i dalším pacientům. Třeba lidem, kteří potřebují sluchadla nebo nemohoucím s proleženinami. Ti budou mít větší výběr krycích materiálů.

Výrobci pomůcek s chystanou změnou souhlasí. Záležet ale podle nich bude na tom, kolik peněz na vylepšené pomůcky dostanou. Vývoj je totiž drahý. Podle lékaře a biofyzika Jiřího Beneše by nicméně výrobky mohly nakonec pojišťovnám peníze ušetřit. Pacient se totiž díky nim může rychleji uzdravit.

Zdravotní pojišťovny ale namítají, že inovace jsou hodně drahé a často žádnou přidanou hodnotu nepřinášejí. Pojišťovny proto mnohdy nevyhoví ani lidem, kteří si o proplacení pomůcky žádají individuálně. Nový zákon, který má lidem zpřístupnit více zdravotních pomůcek, by mohl začít platit v lednu 2026.