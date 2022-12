Nemocnice chtějí náhradu za nespotřebované léky proti covidu-19. Dostat ji mohou jen nestátní zařízení

Nemocnice žádají o kompenzace za nespotřebované monoklonální protilátky na léčbu covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu spustilo dotační program, ve kterém je asi 336 milionů korun. O peníze se ale mohou hlásit jen nestátní zdravotnická zařízení. V Česku je podle dat resortu celková zásoba monoklonálních protilátek za jednu 1,6 miliardy korun. Praha 12:04 12. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice žádají o kompenzace za nespotřebované monoklonální protilátky na léčbu Covidu-19 (ilustrační foto) | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„V žádném případě nenastane to, že by v některé nemocnici zůstaly za miliony monoklonální protilátky a šlo jim to na vrub,“ sliboval letos v lednu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

O 10 měsíců později resort vypsal dotační výzvu, ve které nemocnice mohou žádat o náhradu. Připravených 336 milionů korun ale nemusí stačit.

„V případě, že celkový objem žádostí o dotaci překročí alokovaný rozpočet, budou dotace jednotlivým žadatelům proporčně kráceny. Zbývající náklady na nespotřebované monoklonální protilátky jdou na vrub přímo nemocnicím,“ přiznal mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Dohromady mají nemocnice v Česku ve skladech monoklonální protilátky za 600 milionů korun. Ty, které mohou, proto sepisují a podávají žádosti o kompenzace. Třeba Krajská zdravotní, která spravuje nemocnice v Ústeckém kraji, to vyčíslila na 72 milionů korun.

Ještě vyšší částku budou požadovat Jihočeské nemocnice, upřesnila jejich mluvčí Kateřina Koželuhová:

„Všechny nemocnice požádají, v současné době připravují všechny potřebné podklady k podání žádosti. Za všechny naše nemocnice se jedná o částku cca 110 milionů korun.“

Krajská nemocnice v Liberci žádá 7,5 milionu, Náchodská nemocnice celkem 24 milionů korun za víc než 200 nepoužitých balení. Peníze by přitom využila jinde, řekl ředitel nemocnice Náchod Jan Mach.

„Samozřejmě jsme museli omezit nákupy dlouhodobého majetku, museli jsme přiškrtit rozvojové plány v oblasti investic. Pokud by se těch 24 milionů do té nemocnice vrátilo, tak můžeme uvažovat o tom, že je použijeme do provozu nebo rozvineme investice, které jsme zmrazili,“ sdělil.

Kompenzace

Kompenzace se vztahují na všechny nespotřebované přípravky, které expirují do konce příštího roku, ale i na ty, které už prošly a nemocnice je musely spálit. S tím má zkušenosti například Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Mluvčí Dana Lipovská vypočítala, kolik léčiv zlikvidovali.

„53 balení bamlanivimabu a 106 balení etesevimabu, v celkové hodnotě 2,24 milionu korun. Žádost nyní zpracováváme, celkem to bude za 4,53 milionu korun,“ informovala.

Další monoklonální protilátky zbyly ve skladech distributorů, a to za zhruba miliardu korun. Stáhla je k sobě pražská Fakultní nemocnice Bulovka, která také žádá o náhradu, doplňuje mluvčí Eva Libigerová:

„Již 3. října se Fakultní nemocnice Bulovka písemně obrátila na ministerstvo zdravotnictví se žádostí o poskytnutí příspěvku zřizovatele na úhradu faktur společnosti ROCHE, s. r. o., za dodávky léčivého přípravku – monoklonálních protilátek REGN-COV2 ve výši jedné miliardy.“

Ministerstvo zdravotnictví zaplatí celou částku. Kromě toho má Bulovka vlastní zásobu za bezmála 30 milionů korun. Peníze ale zatím nedostane, stejně jako ostatní státem řízené nemocnice. Na ně se totiž dotační výzva nevztahuje, pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

„U přímo řízených nemocnic a jejich protilátek se nejprve vyhodnotí, kolik protilátek ještě stihnou během roku 2023 spotřebovat, a v návaznosti na to bude rozhodnuto o dalším postupu,“ řekl.

Nemocnice ale už monoklonální protilátky prakticky nepoužívají – většina nakoupených přípravků fungovala na variantu delta, kterou už loni v zimě vytlačil nakažlivější omikron.