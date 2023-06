Pražská Nemocnice Na Františku otevře novou zubní pohotovost pro dospělé. Fungovat by měla od září

Pražští radní odsouhlasili dotaci ve výši 2,5 milionu korun na vybavení zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku a dalších 870 tisíc korun na provoz této služby. Otevřít by měla od září, fungovat bude jako ordinace pro dospělé, s přesahem do běžného provozu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Nemocnici Na Františku vznikne nová zubní pohotovost, s podrobnostmi se do vysílání přihlásil reportér Adam Bejšovec

„Ta ordinace nebude fungovat jenom jako pohotovostní, ale přes den bude normálně poskytovat zubařské služby. A to hlavně sociálně potřebným, bude takzvaně nízkoprahová,“ vysvětluje náměstkyně pro zdravotnictví Alexandra Udženija z ODS.

Lidé v tíživé situaci podle náměstkyně Nemocnici Na Františku hojně využívají už teď, i proto se hodí, že taková služba tam bude k dispozici. Ordinace má zásadně ulevit už zmíněné pohotovosti v Městské poliklinice ve Spálené ulici.

„Poté, co nám Motol v minulém roce oznámil, že ruší dětskou zubní pohotovost, tak poliklinika ve Spálené urychleně zareagovala a otevřela zubní pohotovost pro děti i dospělé, proto jí chceme trochu ulehčit,“ doplňuje Udženija.

Jednání o dětské pohotovosti

Právě s Motolem původně magistrát o obnovení zubní pohotovosti vyjednával, nakonec ale neúspěšně. V areálu Thomayerovy nemocnice v Krči už zubní pohotovost funguje, mohla by tu ale přibýt také dětská ordinace.

Město teď s vedením nemocnice řeší detaily, včetně financování. Alexandra Udženija říká, že by chtěla zřízení řešit na jednání zastupitelstva v září a do konce roku ji skutečně spustit. I to by mělo pomoct přetížené pohotovosti ve Spálené a snížit počty dětských pacientů.

Podle údajů města tam navíc je asi polovina pacientů ze středních Čech, magistrát tak chce jednat i s krajem, aby posílil svou vlastní síť pohotovostí a pražským zařízením ulevil.