Nemocnice nemají jak ušetřit. Pokles příjmů od pojišťoven jsem za 25 let nezažil, říká Ludvík

Chystaná úhradová vyhláška na příští rok, podle které se přerozdělují peníze ve zdravotnictví, vyvolává spory. Malé nemocnice chtějí napadnout u Ústavního soudu, protesty kvůli ní plánují i ambulantní specialisté. S těmi chce ministerstvo ještě jednat. Lékařům totiž vadí podle nich nízké úhrady za péči. „V tuto chvíli zbývá k přerozdělení opravdu minimum peněz," přiznává pro Radiožurnál ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík. Rozhovor Praha 12:00 23. října 2024

Co na návrh úhradové vyhlášky pro příští rok říkáte vy?

Úhradová vyhláška byla nastavena tím, že vláda rozhodla, že příjmy a výdaje zdravotního systému musí být vyrovnané. A proto to dopadlo takto, protože v tu chvíli zbývá k přerozdělení opravdu minimum peněz.

Malé nemocnice upozorňují na nerovnost plateb mezi jednotlivými zařízeními. Jsou výtky opravdu oprávněné? Měly by pojišťovny platit všem nemocnicím za jejich práci stejně?

Ony nejsou oprávněné. Je trošku složitější to vysvětlovat. Tam dochází k takzvanému sbližování sazeb, ale víceméně malým nemocnicím vadí dvě věci. Zaprvé centralizace, což je podle mě naopak správná věc. Komplikované výkony patří do velkých nemocnic, protože jsme malá země a nemáme tolik specialistů. Druhá věc je, že všichni v podstatě dostáváme stejné peníze, za které my musíme dělat daleko víc specializovaných výkonů. Ono to vypadá, že k nám jde víc peněz, ale když se to přepočítá na pacienta, tak to prostě pravda není.

Propad příjmů se bude týkat výrazně i velkých fakultních nemocnic, třeba zrovna Motola. Ten má v příštím roce přijít podle předběžných propočtů o skoro 200 milionů. Co to pro vás znamená? Kde budete šetřit?

Je to velmi nepříjemné. My ještě hledáme cesty, jakým způsobem výpadek nahradit. Ale je pravdou, že za mou pětadvacetiletou kariéru ředitele je to poprvé, kdy nám poklesnou příjmy od zdravotních pojišťoven. Nedá se šetřit na platech ani na lécích a zdravotnickém materiálu, takže v podstatě zbývá údržba a případné investice.

Bude tedy dost peněz na platy lékařů? Ti stále požadují jich navýšení?

V této chvíli je dohoda z tripartity taková, že každý zaměstnanec, to znamená lékaři, sestry, ale i dělníci v nemocnicích, dostane přidáno 1400 korun. Víceméně žádný jiný prostor ve vyhlášce na další přidávání není.

Také zaznělo, že ambulantní specialisté na konci října budou protestovat a chtějí zavřít ordinace. Ministr zdravotnictví s nimi chce ještě jednat. Připravujete se nějak na situaci, kdy víc pacientů zamíří na ošetření právě do nemocnic?

Oni sem míří pořád. Teoreticky byste se do nemocnice neměl dostat jinak než sanitkou nebo v akutním stavu. Když se půjdete projít po urgentních příjmech velkých nemocnic, tak zjistíte, že tam celý den sedí pacienti, kteří by patřili do ordinace ambulantních specialistů. Takže pro nás to zase tak velký rozdíl nebude.

Pojišťovny navrhují úhradovou vyhlášku úplně zrušit. Tvrdí, že by se na platbách za péči měly domlouvat s lékaři a nemocnicemi samy. Jak to vidíte vy?

Hezký příklad je Slovensko, kde v podstatě úhradovou vyhlášku před mnoha lety zrušili a každých pět let tam musí oddlužovat nemocnice. V Česku je tak jedna, možná dvě nemocnice, které mají dostatečnou sílu, aby se prosadily ve vyjednávání se zdravotní pojišťovnou. Motol může být jedna z nich. Ale jakmile budete jenom střední nebo malá nemocnice, tak ve vyjednávání s pojišťovnou vždycky budete tahat za kratší konec. Vždycky musí být nějaká autorita, která na trh vnese trochu rovnováhu.