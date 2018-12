Pro maminky i vzdálené příbuzné. Nemocnice Motol nabízí sledování dětí v inkubátorech pomocí kamer

Předčasně narozené děti stráví v inkubátoru někdy i dlouhé měsíce. Rodiče s nimi ale stále na jednotce intenzivní péče být nemohou. Už třetí nemocnice v Česku proto nabízí online videopřenosy novorozeneckých lůžek. Kamerky nad inkubátory – ve kterých leží třeba jen 850 gramů vážící novorozenci – mají v Olomouci, Ústí nad Labem a nyní i nově v pražském Motole. Jak fungují, zjišťoval Radiožurnál. Praha 10:12 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inkubátory s kamerovým systémem v pražském Motole | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Davídek měl 44 cm a porodní váha byla 2200 gramů. Narodil se dříve než v plánovaném termínu, a proto skončil na jednotce intenzivní resuscitační péče,“ říká Radiožurnálu maminka novorozence Danice v pražském Motole. Její syn se narodil předčasně.

„Narodil se ve 34. týdnu, takže o šest týdnů před plánovaným termínem porodu. To miminko potřebovalo intenzivní péči,“ dodává.

Nápad s kamerami v inkubátoru se jí proto líbí: „Je to dobrá věc – fajn pro lidi, kteří musí dojíždět. Je to přínos. Mám část rodiny v Praze, část na Šumavě, na Kladně.“

„Kamery nepřenáší zvuk, jen obraz. Jsou na pohyblivém ramenu, dají se nasměrovat cíleně na obličej našeho pacienta. Pro rodiče je to bezplatná služba, kterou zajišťuje Nadační fond N,“ ukazuje kamerky nad inkubátory primář motolského novorozeneckého oddělení Miloš Černý. Na jednotce intenzivní péče slyšíme přístroje na podporu dýchání.

Kamera namířená na inkubátor | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Obrovský zájem

„Stojíme nad pacientem, porodní váha byla 1300 gramů. Je ze severní Moravy a bude tady u nás na oddělení minimálně ještě čtyři týdny. Je velký zájem rodičů tuto službu využívat,“ dodává.

„Důvodů je několik – máme stísněné podmínky a nemůžeme sem pouštět další příbuzné vyjma rodičů. Maminky pak můžeme přijímat, až když jsou jejich děti naprosto stabilní a mohou se o ně samy starat,“ popisuje výhody monitoringu Černý.

Kamery nad miminky se spouštějí tady v Motole zatím na 60 minut – a to večer mezi sedmou a osmou hodinou. Dítě ale bude možné sledovat i častěji. „Máme to v plánu. Asi rozšíříme vysílací časy během dopoledne a odpoledne,“ dodává primář.

Online přenosy novorozenců nabízí už dva roky Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Podle tamního lékaře neonatologické kliniky Petra Jance sledují děti v inkubátorech zhruba dvě třetiny rodičů.

„Ročně tady máme na JIP asi sto dětí pod 1500 gramů. Odhaduji, že až 75 dětí, tzn. dvě třetiny, tak u nich rodiče projevují zájem o kamery. Máme to puštěné 24 hodin. Výjimkou jsou nějaké situace, kdy to vypneme, kdy to není možné eticky,“ vysvětluje Janec.

Videopřenosy nabízí také olomoucká nemocnice, možnost sledovat novorozence tam rodiny využívají už pět let.