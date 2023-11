Stále více rodičů chce být u operací svých dětí. Nemocnice se snaží najít cestu, jak jim vyhovět

Být přítomni u operací svých dětí. To chtějí rodiče po zdravotnických zařízeních. Ombudsmani ve zdravotnictví proto diskutovali na toto téma na setkání v Želivě. Názory se velice různí. Byť by nemocnice chtěly požadavkům rodičů vyhovět, existuje podle nich řada překážek, které bude nutné odstranit. Jihlava 13:23 15. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě přítomnosti rodičů na operačních sálech totiž přibyde starost nejen o stav pacienta, ale také o toho přítomného rodiče. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Přítomnost rodičů nesmí narušit poskytování zdravotních služeb a také je nezbytné splnit jak hygienické, tak epidemiologické nároky.

Přání některých rodičů ale naráží i na požadavek na zajištění klidného prostředí pro operatéry při výkonu a na chybějící technické zázemí. V případě přítomnosti rodičů na operačních sálech totiž přibude starost nejen o stav pacienta, ale také o přítomného rodiče.

Podle nemocničních ombudsmanů, které oslovil Český rozhlas, vyplývá změna požadavků zákonných zástupců ze společenského vývoje. Před zhruba dvaceti lety bylo běžné navštěvovat dítě v nemocnici v pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin.

To je něco, co si v dnešní době už zpravidla neumíme představit. Doba se posouvá, ale podle motolské ombudsmanky Vladimíry Dvořákové to může na sále přinést i potíže.

„Na sále může třeba dojít k situaci, kterou operatéři naprosto bravurně zvládnou, ale pro toho rodiče nebude příjemná. Nebude to pro něj hezké vidět, vyděsí se, omdlí, začne křičet. Vládnou tam emoce, kvůli kterým se o něj bude muset někdo starat. A ten, kdo se o něj bude starat, možná bude v týmu operatérů chybět,“ říká Vladimíra Dvořáková.

Podle vedoucí odboru zdravotnictví na vysočinském krajském úřadě Soni Měrtlové teď nemocnice hledají průřez mezi přáním rodičů a mezi realitou.

Soňa Měrtlová zmiňuje klid při výkonu, který operatér potřebuje a který podle ní s přítomností rodiče nejde zajistit na sto procent. Jiná situace by mohla například nastat při vybudování zvláštního místa, odkud by rodič operaci mohl sledovat.

Podle Měrtlové diskuse zatím není uzavřená, přičemž ani výhledově nebude určitě možné tuto možnost nabízet ve všech zdravotnických zařízeních. Některá na tu možnost nejsou technicky, prostorově a ani finančně vybavená.