Nemocnice se potýkají s nedostatkem dětských lékařů. Žádají výpomoc praktiků, ti to ale odmítají

Znají to asi všichni rodiče: když dítě bolí břicho, ucho nebo má horečku, kterou nejde zmírnit, spěchají na pohotovost. Jenže těch dětských v Česku ubývá nebo omezují ordinační dobu. Nemocnice tvrdí, že nemají dost pediatrů a žádají výpomoc od praktických lékařů v ordinacích. Ti to ale odmítají s tím, že sami mají příliš práce. Podle resortu zdravotnictví je největší problém v tom, že se spolu obě strany nedokážou už dva roky dohodnout. Praha 15:41 6. dubna 2024

Tachov před čtyřmi měsíci – tamní nezávislá místostarostka Vendula Machová říká reportérovi Radiožurnálu, že dětská pohotovost omezuje ordinační hodiny, protože jí chybí lékaři.

„Nepokryjeme ten noční provoz. V noci budou muset rodiče volat záchrannou službu, nebo jet na noční pohotovost do fakultní nemocnice v Plzni,“ popsala Machová situaci v nemocnici. Ddodnes se nic nezměnilo. Podle ředitele tachovské polikliniky Petra Tuháčka jde o dlouhodobý problém.

Výpomoc

„Kdysi dávno když můj předchůdce ve funkci David Barták organizoval pohotovost pro děti a dorost, tak měl cca deset lékařů. Nyní už dost dobře nemůžeme chtít po lékařích – a někteří jsou ve věku, který se blíží osmdesáti letům – aby sloužili. Dnes máme už pouze pět lékařů a musíme zajistit 31 služeb v měsíci,“ říká Tuháček.



Na pohotovostech navíc vypomáhají lékaři, kteří primárně provozují vlastní ordinace. Takovou situaci neřeší jen v Tachově. Dětské pohotovosti spoléhaly na výpomoc pediatrů z terénu i ve zbytku republiky.

Jenže jejich ochota podle nemocnic klesá. Část nemocničních pediatrů proto přišla s výzvou – na své kolegy v ordinacích apelují, že by stačila jedna služba měsíčně.

„Na Zlínsku je 33 obvodů praktických pediatrů, takže kdyby se sepsal seznam, vycházelo by to na jednu službu pediatra za 33 dnů,“ říká dětská primářka z Krajské nemocnice Tomáše Bati Lucie Procházková a dodává, že by nešlo o noční službu, ale službu ve všední den. „Je to služba 17–22 hodin a o víkendu je to dvanáctihodinová služba od 8 do 20 hodin,“ vysvětluje.

Více absolventů

Praktici jsou ale proti, protože pediatři chybí obecně, nejen v nemocnicích. Ministerstvo uznává, že jde o závažný problém. A po dvou letech debat dospělo k tomu, že klíčové je, aby v Česku bylo dost praktických lékařů.

„Ten konsenzus, že je třeba podpořit primární péči – lékaře pro děti a dorost, je téměř jednomyslný s výjimkou odborné společnosti nemocničních pediatrů. A potřebuje to každý občan České republiky, každá maminka, aby každé dítě mělo svého pediatra, vysvětluje šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Jeho slova potvrzuje i předsedkyně sdružení praktických lékařů Ilona Hülleová. „Situace u praktických lékařů pro děti a dorost je opravdu personálně špatná. Stále nás ubývá a více než polovina z nás je už ve věku 60 let a více,“ říká a požadavek nemocničních pediatrů proto odmítá.

„Tam už nezbývá moc času a energie, dělat další práci. Náš úkol je, abychom se postarali o děti, které jsme zaregistrovali a o které se máme starat každodenně,“ dodává.

Zásah do podnikání?

Ministr Válek proto navrhuje dvě hlavní řešení. Prvním je, aby z lékařských fakult odcházelo víc mladých pediatrů.

„Aby se ta budoucí doktorka – protože v tomto oboru je feminizace největší – mohla rozhodnout, zda se ty dva roky bude v rámci toho programu věnovat péči dětí a učit se ten obor v nemocnici, a nebo se ho bude učit v ambulanci praktického lékaře. Na obou místech se to naučí,“ doplňuje.



A za druhé má zlepšení přinést novela zákona o všeobecném zdravotním pojištění. Zodpovědnost za dostupnou péči přejde z krajů na pojišťovny, které by potom mohly smluvně motivovat praktiky ke službám na pohotovostech.

Podle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je ale nepředstavitelné, aby zákon zasahoval do svobodného podnikání lékařů