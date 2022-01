‚Nevěřila jsem, že to půjde rychle.‘ Nemocnice v Liberci pořádá semináře s cílem zkrátit dobu hojení

Tento týden začala liberecká nemocnice znovu provádět plánované operace. Zároveň si lékaři pozvali prvních třicet pacientů i s příbuznými, aby se dozvěděli, co je čeká a jak bude vypadat rehabilitace. S touto novinkou přišli v Liberci už před rokem a půl, kvůli protiepidemickým opatřením se všechno ale zastavilo.

Během hodinové přednášky spojené s diskusí se pacienti dozvědí detaily operace kolenního a kyčelního kloubu a především to, jak se mají na operaci připravit, aby se mohli rychleji vyléčit.

Lidé se pomalu trousí do vzdělávacího centra v odlehlé části nemocnice. Někdo kulhá, jiný si pomáhá jednou holí, další se opírá o dvě. Převládají starší lidé v doprovodu mladších.

Do první řady si sedá Vlasta s dcerou Janou. „Překvapilo mě, že něco podobného nemocnice pořádá. Ještě víc jsem byla v šoku z toho, že mi dali termín tak brzy už na 31. března. Jsem ráda, že to dělají, protože vůbec nevím, do čeho jdu,“ říká Vlasta, která zatím ví jen to, že dostane nový kyčelní kloub. „Maminka se bojí, že jí ten nový kloub neunese,“ směje se dcera Jana, kterou také zajímá, co všechno se od lékařů dozví.

Na seminář dostali příbuzní pozvánku záměrně. Hned v úvodu to na pódiu říká ortoped Roman Mizera. Lidé sledují pozorně lékaře, někteří se trochu vylekaně rozhlédnou, když zjistí, s jakými nástroji se pracuje a jak se kloub mění.

Správně cvičit

Roman Mizera je na dotazy zvyklý, na semináři mluví už po několikáté. Informovanost pacientů je podle něj klíčová. „To, že změním nějakou malou věc při operaci, že říznu o centimetr kratší jizvu, kvůli tomu člověk nebude líp chodit. Ale když mu dopředu řeknu, aby si objednal lůžkovou rehabilitaci, aby se naučil chodit o berlích, aby správně cvičil, aby uměl s tím kloubem hýbat a namáhal některé svaly, které nepoužívá už před operací, tak po operaci je schopen se hned postavit a chodit po jednotce intenzivní péče.“

Na první pohled vypadají rady ortopeda úplně banálně a nabízí se otázka, co je na tom tak přelomového. Roman Mizera přikyvuje, ale zároveň vysvětluje, že změnit některé dlouhá léta zavedené postupy není snadné.

„My jsme neobjevili Ameriku, díváme se, jak se to dělá jinde především v zahraničí. Ekonomický tlak je tam daleko vyšší a lidi odcházejí z nemocnice na rehabilitaci třeba už v den operace. V Česku jsme navyklí na rakousko-uherskou zkostnatělost, hospitalizace je zpravidla dlouhá, lidi by měli ležet nejlépe v pyžamu, jíst v leže a tak podobně. Náš přístup je opačný, aby se lidi co nejdřív vrátili do původního života, kde je jim nejlíp,“ říká Mizera.

Tím vším už prošla Iva Škodová (59), která dostala náhradní kolenní kloub. Je sice zdravotní sestra a leccos zná, za důkladnou přípravu před operací byla ale velmi vděčná. „Hodinu po té, co jsem se probudila na jednotce intenzivní péče, přišla rehabilitační sestra, která už mi dala dlahu a začala intenzivní rehabilitace. Večer přišel operatér, postavila jsem se vedle lůžku a s jeho pomocí jsem udělala pár prvních kroků.“

Také proto se Iva dostala velmi rychle do kondice a dva měsíce po operaci nastoupila zase do práce. „Nevěřila jsem, že to může jít tak rychle. Nemám bolesti, chodím po schodech nahoru dolů, chodím na výlety, jsem moc spokojená.“

Když příbuzní pomáhají

Kvůli epidemii panovala řada omezení, ale za normálních podmínek hrají významnou roli rodinní příslušníci pacientů. Staniční sestra Iva Manová je na oddělení vidí velmi ráda. „To je bezvadné. Příbuzní mohou během dne kdykoliv přijít a my je naučíme, jak s pacienty chodit, jak se k nim chovat, jak s nimi manipulovat, aby se nebáli a vzali si je dřív domů. Myslím, že v tomto celkovém přístupu jsme jako liberecká ortopedie asi první v republice.“

Seminář pro ortopedické pacienty a jejich příbuzné několik týdnů před operací je v Česku věc neobvyklá. Podle ortopeda Romana Mizery se tím také ušetří nejen peníze, ale i čas.

„Ono to nahradí práci třeba pěti lidí, když je to dobře zorganizované. Když to pacientům řeknete dlouho dopředu, několikrát zopakujete, mají se možnost zeptat, tak je to obrovský rozdíl proti tomu, když jim pošlete nějaké papíry. Někdo to nepřečte, někdo si to nezapamatuje, někdo to vyhodí. Navíc přicházejí rodinní příslušníci, doma si o tom povídají a zapamatují si to,“ usmívá se spokojeně Roman Mizera.

Do minulého týdne operovali na liberecké ortopedii tak na sedmdesát procent, od tohoto týdne jedou na plný výkon. „Uvidíme, jestli do toho epidemie znovu nezasáhne.“