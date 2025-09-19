Nemocnice v Turnově má nové centrum pro léčbu střevních zánětů. Jejich počet v posledních letech strmě stoupá
Náročnou rekonstrukcí prochází nemocnice v Turnově. Mezi ambulantním traktem a vlastní nemocnicí vzniká nový pavilon. I když stavba stále pokračuje, podařilo se už dokončit nové prostory pro IBD centrum, tedy centrum pro léčbu nespecifických střevních zánětů. Podle primářky Lenky Nedbalové se dá hovořit za posledních deset let doslova o epidemii. „Zejména narůstá Crohnova choroba,“ říká pro Český rozhlas Liberec.
IBD Centrum je jediné svého druhu v Libereckém kraji a zaměřuje se na diagnostiku a léčbu pacientů se střevními záněty, jako jsou například Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida. Aktuálně je turnovské centrum třetím největším v České republice.
Nový pavilon v Panochově nemocnici v Turnově má zajistit komplexní péči i rychlejší příjem akutních případů
Podle primářky Lenky Nedbalové se dá hovořit za posledních deset let doslova o epidemii. „Zejména narůstá Crohnova choroba. Bohužel je to choroba mladého věku, onemocní tím roční, dvouleté děti, teenageři. Věkový průměr u nás je kolem třiceti let. Příčiny jsou multifaktorální, doposud nemáme léčbu, která by tu chorobu dokázala vyléčit úplně,“ říká pro Český rozhlas Liberec.
IBD centrum tak využívá biologickou léčbu, k dispozici má také různé přístroje, které dokážou zachytit i nejmenší ohnisko zánětu. Ročně projde turnovským centrem téměř pět tisíc pacientů.
Nedostatek odborníků
Primářce se nedávno podařilo získat tři nové, mladé lékaře, což sama označuje za zázrak, protože je sháněla od roku 2016. „Hlavním limitem je v České republice opravdu málo gastroenterologů, málo lidí, kteří by rozšířili naše řady, které bychom vyučili, je to jako šafránu. Takže je dost velký problém rozšiřovat centra, i když našim cílem by bylo jich mít víc.“
Rozšíření IBD centra je součástí celkové modernizace turnovské nemocnice. Do nového pavilonu se přesunou některé odborné ambulance, které už také potřebují rozšířit, ale vznikne tam i centrální urgentní příjem, který teď nemocnici chybí, uvedl mluvčí krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.
„Pomůže nám to zcentralizovat urgentní příjem a poskytne to potřebné prostorové zázemí pro oddělení ARO, respektive jednotku intenzivních lůžek. Celkové náklady té dostavby nemocnice Turnov budou přibližně 220 milionů korun včetně nábytku a vybavení. Všechno platí naše nemocnice z vlastních prostředků,“ řekl Řičář.
Nový pavilon by měl být kompletně hotový na podzim příštího roku. Výhledově se počítá v Turnově i se stavbou dalšího pavilonu. Ten by měl navýšit lůžkovou kapacitu nemocnice, která je dnes už na hraně.