‚Neocenitelná zkušenost.‘ Studenti lékařských fakult se v Plzni učí experimentální chirurgii

Studenti lékařských fakult z 12 zemí se přijeli do Plzně učit experimentální chirurgii. Lékařská fakulta v Plzni totiž pořádá 12. ročník mezinárodní letní školy zaměřené na tento obor. Medici nejprve absolvují teoretické přednášky. V rámci praktické části se pak učí šicí techniky na prasečích nožičkách, ale třeba i odstranit ledvinu prasete, informuje Český rozhlas Plzeň. Plzeň 12:03 10. července 2025

Studentka Barbora stojí u jednoho ze stolů, kde se právě provádí operace prasete. „Za chvilku si to budu moct vyzkoušet sama,“ uvedla Barbora, která studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.

„Doslechla jsem se od starších spolužáků a od některých lékařů, že to byla hodně dobrá zkušenost, tak jsem se tam chtěla také přihlásit. Chtěla jsem získat cenné zkušenosti, protože budu brzy nastupovat do práce,“ zdůvodňuje výběr své školy Barbora.

Do praxe dala škola Barboře podle jejích slov hodně. „Byl to hodně intenzivní trénink, od rána do večera, celý den se učíme. Určitě to bylo hodně prospěšné,“ dodává.

Operační program

U dalších stolů pomáhá studentům mimo jiné medička Lucie. „Učí se tady našívat protézu na aortu, vlastně náhradu jiné tepny,“ popisuje Lucie, zatímco dohlíží na to, jak studenti navlékají nitě. „Je to tenký steh, monofilament, což znamená, že je to jedna tenká plastová niť,“ přibližuje.

„Přímo tady si medici zkouší úplně základní věci, jako je laparotomie, to znamená průnik do dutiny břišní,“ říká chirurg z plzeňské Fakultní nemocnice Ondřej Vyčítal.

„Pokračují poté i v trochu náročnějších výkonech, jako je odstranění ledviny či žlučníku. Samozřejmě při tom trénují rutinní úkony, jako je podvaz, krvácející cévy nebo si zkouší preparovat tkáně. Tenhle přístup má tu výhodu, že musí překonávat stejné překážky, jako potom při skutečné operaci na lidských pacientech,“ popisuje Vyčítal.

Podle chirurga se jedná o neocenitelnou zkušenost. „V profesním životě se s větší operativou, kterou budou moci dělat sami, setkají až po několika letech,“ konstatuje chirurg.

Prasata jsou pro tyto účely uvedena do celkové anestezie. „Kromě toho mají i plnou analgetickou léčbu. Operační program trvá asi pět hodin – na konci operace je neprobouzíme a v té plné anestezii se prase utratí,“ dodává Vyčítal.

„Máme 33 účastníků a celkový počet přihlášených byl téměř dvojnásobný. Z těch jsme těch 33 vybírali podle životopisu a jejich projeveného zájmu o chirurgii,“ uvádí mluvčí plzeňské lékařské fakulty Barbora Černíková. Letošního ročníku se účastní i studenti z Belgie, Švýcarska, Indie i dalších zemí.