Neplodnost je častější u mužů. Měli by chodit na vyšetření spermií stejně jako k zubaři, radí lékařka

Neplodných párů v Česku přibývá. Aktuálně má každý pátý pár problém s početím. „Civilizační možnosti si vyžadují jiný pohled na život, na svět, takže lidé odsouvají svůj reprodukční potenciál do pozdějšího věku. Ne vlastní vinou, ale doba si to žádá," uvádí příčiny Milada Brandejská v rozhovoru pro Radiožurnál, lékařka oboru porodnictví a gynekologie. HOST RADIOŽURNÁLU

Kdy se začíná mluvit o poruše neplodnosti?

Nese to s sebou doba, civilizační možnosti si vyžadují jiný pohled na život, na svět, takže lidé odsouvají svůj reprodukční potenciál do pozdějšího věku. Ne vlastní vinou, ale doba si to žádá.

„Více než 50 procent důvodů, proč se nedaří počít, je na straně pánů. Myslím si, že v tom hraje roli i ostych, protože vyšetření spermiogramu je pro ně pořád tabu," popisuje Milada Brandejská

Máme také možnosti ovlivnit rozmnožovací pud – k dispozici je antikoncepce a my si to můžeme všechno řídit. Svádí to k tomu, že se množení odkládá do pozdějšího věku, což s sebou samozřejmě nese rizika, že to bude horší a horší.

Je neplodnost častěji ze strany ženy nebo muže?

Je doložené, že v tom vedou muži. Více než 50 procent důvodů, proč se nedaří počít, je na straně pánů. Myslím si, že v tom hraje roli i ostych, protože vyšetření spermiogramu je pro ně pořád tabu.

Žena si vždycky tu vinu bere na sebe, ale není to tak. Pánové by se měli o sebe trošičku začít víc starat – o svoje zdraví. Měli by chodit na vyšetření stejně jako k zubaři.

Jaký věk u mužů je právě nejvhodnější na vyšetření spermiogramu?

Všichni jsme ze stejného základu. Stejně jako je to u žen, tak by to mělo být i u mužů. Říká se, že po čtyřicítce už je muž reprodukčně nezajímavý. Myslím si, že je optimální se snažit o dítě do 35 let.

Je pravda, že těsné spodní prádlo, sedavé zaměstnání, vyhřívané sedačky, jsou největší problém, pokud jde o mužskou neplodnost? Může být problematický i notebook na klíně?

Myslím, že je v tom problém dnešní doby. Dnešní doba s sebou nese stres, pořád se mluví o mikroplastech… všechny výdobytky civilizace se negativně podílí na zhoršení spermiogramu.

Pamatuji si, že ještě v 90. letech byla hodnota spermiogramu 40 milionů. Dnes je dolní hranice normy 15 milionů a tu víc než 50 procent pánů nesplňuje. A to množství není jediné kritérium kvality spermiogramu. Hraje tam roli také pohyblivosti spermií, což se považuje za ještě větší problém než to množství samo.

Neplodnost jako nemoc

Předpovědi dokonce mluví o tom, že po roce 2040 nebude plodných mužů.

Ano, taková prognóza je a má své opodstatnění. Srovnáním s minulostí nemůžeme čekat žádné zlepšení, takže musíme vymyslet něco, čím bychom to napravili. A zatím nevíme.

Je neplodnost už nemoc?

Teprve od roku 1977 se neplodnost považuje za nemoc. Má takové zvláštní specifikum, protože je to diagnóza relativní – lékař nemůže nikdy říct, že pár nemůže otěhotnět přirozenou cestou. Pokud má žena průchodný alespoň jeden vejcovod, tak se tam nějakou spermií proniknout dá.

Je to ale nemoc. Lidé, kteří navštíví lékaře po roce nechráněného styku, mají diagnózu danou. Ale osobně si myslím, že by měli navštívit lékaře dřív než po roce. Jakmile se začne žena bát termínu přicházející menstruace, tak by se měla jít poradit. Ale stejně tak jako pánové. A jak už jsem říkal, dominuje mužský faktor – tak pánové, stud stranou a běžte se poradit.

Jak funguje umělé oplodnění? A kdy poprvé v Česku lékaři tento zákrok vykonali? Poslechněte si celý rozhovor.