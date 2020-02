Pomoc, nebo byznys? Lékaři si stěžují, že kliniky málo řeší příčiny neplodnosti u mužů

Centra asistované reprodukce málokdy zjišťují možné příčiny neplodnosti u mužů. Tvrdí to lékaři, kteří se poruchami plodnosti zabývají.

Andrologové přitom poruchu plodnosti dokážou vyřešit až z 80 procent. Pár by tak často umělé oplodnění nemusel vůbec podstupovat.

Na vyšetření se ale muži mnohdy dostávají až po několika neúspěšných pokusech o asistovanou reprodukci.

Stát by měl podle lékařů stanovit jasný postup vyšetření pro páry tak, aby umělé oplodnění bylo až posledním řešením.

Infekce, nedostatek hormonu nebo varikokéla, která komplikuje vývoj spermií. To jsou nejčastější příčiny mužské neplodnosti. Právě varikokélu zjistili i manželovi paní Jany z Moravy.

„Řekli, že má nízkou pohyblivost. Mluvili o tom, čím by to mohlo být a také o tom, že by se to případně dalo řešit operačním zákrokem, ale že neví, jaký by byl výsledek,“ popisuje žena pro Radiožurnál. „Nenabídli nám to ani jako cestu, že bychom nejdřív zkusili jít na operaci manžela a potom zkusili IVF. Rozhodně v tom vidím finanční záměr společností, které za IVF stály.“

Jana po umělém oplodnění otěhotněla. Podle lékařů z kliniky totiž nebyla šance, že by se manželova plodnost zlepšila. Přesto na operaci později šel. Teď mají další dvě děti přirozenou cestou.

Varikokélu dokážou lékaři odstranit a problémy vyřešit. „Je to odpovídající rozšíření, jako jsou křečové žíly na dolních končetinách. Varikokéla způsobuje zvýšení teploty v oblasti varlete, snížení prokrvení, a tím pádem snížení vývoje spermií nebo jejich pohyblivosti,“ vysvětluje androlog Libor Zámečník.

„Nejčastějším řešením je operace, která je při krátké anestezii, ale probíhá pod mikroskopickou kontrolou, takže velmi dobře vidíme žilní struktury, které přerušujeme.“

Lehce vyřešitelný problém

Zlepšení přichází už po třech měsících. S případy, kdy šla žena na umělé oplodnění a problém byl přitom na straně partnera, se lékaři setkávají často. „Ve valné většině případů muži přicházejí, až když se nedaří jednak otěhotnění, třeba první cyklus asistované reprodukce,“ říká specialista na mužskou neplodnost Libor Zámečník.

„Muž může mít lehce vyřešitelný problém, který vůbec není důvodem pro to, aby tu asistovanou reprodukci absolvovali. U mužů, kteří jsou vyšetřování v neplodném páru, umíme cca u 75 až 80 procent dojít k nějakému závěru, který vyřeší problém.“

Jenže pak by se příjmy klinik výrazně snížily, protože by přišly o řadu klientů. Veřejnému zdravotnímu pojištění by to ale naopak prospělo.

„Řada center nemá smlouvu na andrologické vyšetřování, a to nastává v reálu až po několika cyklech. Pokud by se léčila mužská neplodnost, může tam docházet k finančním úsporám, protože řekněme v 50 procentech by ji bylo možno vyléčit a zřejmě levněji, než když půjdeme rovnou do procesu umělé fertilizace, “ upozorňuje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Zdravotní pojišťovny za to ročně dají až půl miliardy korun. Kolik přesně by ušetřily, ale náměstek nedokáže vyčíslit. Na to, že na problémy mužů centra důraz nekladou, upozornila před časem ve sněmovně i pirátská poslankyně Olga Richterová.

„Kompletní základní vyšetření zaměřené na odhalení příčin mužské neplodnosti bylo v roce 2016 podle Ústavu zdravotnických informací a statistik pojišťovnami vykázáno pouze v 77 případech. Přitom v tom roce bylo provedeno zhruba 15 900 cyklů asistované reprodukce z důvodu patologického spermiogramu,“ popisuje poslankyně.

Ministerstvo zdravotnictví proto podle náměstka Prymuly zvažuje, že změní pravidla. „Chceme udělat takový postup, aby mužská neplodnost hrála z hlediska léčby prim a poté až toto bude vyloučeno, by pokračoval systém, jak je realizován v této chvíli,“ dodává.

Asistovaná reprodukce by tak mohla být až poslední možností v případech, kdy ostatní způsoby řešení selžou. Situaci má koncem února řešit ministerská komise, která by se současně měla rozšířit o zástupce andrologie i etiky.