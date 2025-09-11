Nepřetržitá online pohotovost. Plzeň chystá systém na podporu pacientů, má zmenšit nápor v nemocnicích

Plzeňský kraj chystá spuštění online zdravotní pohotovosti. Lidé se tak budou moci poradit s lékařem o svých obtížích a ten jim například bude moci vydat e-recept nebo jim doporučí návštěvu specialisty. „Z dat víme, že například dopolední hodiny ve všedních dnech jsou nejvytíženější,“ říká pro Český rozhlas Plzeň náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Tomáš Soukup z hnutí ANO.

Online zdravotní pohotovost v Plzeňském kraji by měla být dostupná ještě letos, a to v režimu 24 hodin, sedm dní v týdnu.

Nemá nahradit běžné pohotovosti, ale jako doplňková může rozmělnit nápor pacientů, dodává Soukup. Podobný systém už funguje v Karlovarském i Jihočeském kraji.

„Zhruba třetina případů je řešena tak, že dostanete e-recept, nějaký lék a můžete se léčit. Ve třetině z nich je doporučení, abyste navštívili lékaře nebo specialistu. Třetina z nich je asymptomatická, to znamená, že vám řeknou: ‚Vezměte si zatím paralen a vyčkejte doma. Pokud by se to zhoršilo, tak nám zavolejte‘,“ vysvětluje.

„Z dat víme, že například dopolední hodiny ve všedních dnech jsou nejvytíženější,“ doplňuje.

