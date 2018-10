Pro neslyšící vzniká nová aplikace. Spojí je s tlumočníkem do znakové řeči, kdykoli to budou potřebovat

Zařídit pochůzky na úřadě, vyzvednout si léky nebo zvládnout pohovor do nového zaměstnání. Pro nedoslýchavé a neslyšící je to mnohdy příliš komplikovaný úkol. S jakými problémy se setkávají, zjišťoval Radiožurnál. Většina lidí znakový jazyk neovládá, a tak potřebují pomoc tlumočníků. Těch je ale v Česku málo. Problém by mohla vyřešit nově vznikající mobilní aplikace. Praha 13:30 6. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znaková řeč | Foto: mirzamlk / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nedoslýchavý Vojtěch Mrózek, který je jedním ze spoluautorů aplikace Signslate, se prostřednictvím aplikace spojil s tlumočnicí. Ta přes videohovor znakuje, co mu vedoucí lékárnice Marcela Viskupová říká.

Mrózek pak jí odpovídá znakovou řečí a ona reaguje na otázky za něj. Celá komunikace se odehrává díky tlumočnici mnohem rychleji a jednodušeji.

Stejně to vnímá i vedoucí lékárnice Viskupová. „Někdy se vyskytne i v lékárně problém, který je potřeba rozvést. Chce to diskuzi s pacientem, abychom si potvrdili, že rozumí, co mu vlastně vysvětlujeme v dané problematice. Komunikace je pro nás poměrně omezená, myslím si, že málokterý lékárník ovládá znakovou řeč,“ popisuje pro Radiožurnál.

U doktora, v lékárně nebo na poště – to je jen malý výčet míst, kde mají neslyšící a nedoslýchaví problémy s komunikací. Vyřešit problém se snaží nově vznikající aplikace Signslate. Jak bude v praxi fungovat, natáčela redaktorka Kristýna Křupková v jedné

Podle Mrózka bude aplikace fungovat prostřednictvím internetu a propojí tlumočníky a neslyšící po celém Česku. „Chceme bořit komunikační bariéru. Neslyšící totiž mají problém v komunikaci v normální společnosti. Čeština je pro ně trošku obtížnější než komunikace ve znakovém jazyce. Neslyšící zavolá tlumočníkovi kdykoli,“ vysvětluje.

Signslate má pomáhat hlavně při akutních problémech. V aplikaci si neslyšící vybere, jestli chce tlumočníka juniora, což jsou studenti nebo dobrovolníci, kteří nemají certifikát ze znakového jazyka, nebo seniora, který certifikát má. Tlumočníků je v Česku totiž málo a ne vždy tak můžou být osobně na místě s neslyšícím.

„V současné době je jeden tlumočník na 143 neslyšících. Když chce neslyšící využít služby tlumočníka, musí si ho s velkým časovým předstihem objednat a pak čekat, jestli na něj vůbec nějaký vyjde. Velmi často se stává, že si neslyšící musí několikrát přeobjednat různé schůzky, které si slyšící běžně vyřídí úplně bez problému sám,“ říká tajemnice Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Lenka Jurčíková. Asociace proto iniciativu vítá.

Mobilní aplikace je zatím ve vývojové fázi. Na jejím začátku tvůrcům pomohla Nadace Vodafone. „Nám se projekt líbil, proto jsme ho podpořili. Protože se nám líbí, že si komunita neslyšících uvědomila problém, který ji samotnou trápí, a sami se odhodlali problém vyřešit za pomocí technologií, a usnadnit tak život sobě i tlumočníkům,“ vysvětluje Veronika Řídelová z Nadace.

Autoři Signslate tak získali peníze na vývoj mobilní aplikace, teď se snaží získat investory, kteří by ji pomohli začlenit do praxe. Vojtěch Mrózek říká, že pak bude její zaběhnutí otázka jen několika měsíců.