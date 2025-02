Závislost na nosním spreji může vzniknout už po pěti dnech, varují odborníci. Odvykání trvá i roky

„Je to téma, o kterém by se podle mě mělo hodně mluvit, protože je až překvapující, kolik lidí je na nich závislých a ani si to neuvědomujeme,“ říká ve videu Nicole Dvořáková, která pracuje v jedné pražské lékárně.

Lékárníci varují před výzvou z TikToku. ‚Předávkování paracetamolem je snadné,‘ říkají Číst článek

Na sociálních sítích popisuje rizika nebo tipy, o kterých často pacienti ani nevědí. Pod příspěvkem o závislostech na nosních sprejích je skoro 400 komentářů, většinou od lidí, kteří jí sami trpí.

11 let závislosti

„To začalo s rýmou v prvním těhotenství, tedy zhruba 11 let zpátky. Tak po roce se člověk zamyslel nad tím, že ten sprej používá dennodenně,“ popisuje Veronika Sedláčková, která má se závislostí na nosních sprejích sama zkušenost.

Při dlouhodobém užívání si totiž nosní sliznice, která byla původně zvětšená kvůli nemoci, zvykne na přítomnost účinné látky a zvětší se natrvalo. A bez další dávky spreje to znamená pocit ucpaného nosu.

„Zkoušela jsem i jít na dětský sprej, kde je účinné látky méně, což pomůže, ale dlouhodobě se člověk stejně pak vrací k tomu svému. Navíc mi jiné značky nezabírají a potřebuji konkrétně tu svou,“ dodává Sedláčková.

Závislost na užívání nosních kapek je podle odborné společnosti ORL lékařů i lékárnické komory poměrně rozšířená. Přesná data ale neexistují, už jen proto, že závislost na sprejích proti rýmě nemá ani vlastní diagnózu. Vzniknout ale může rychle.

2:08 Konec rýmiček? Brněnští vědci popsali, jak původci kašle nebo nachlazení pronikají do buňky Číst článek

„Dříve to byl týden a teď nové studie ukazují, že závislost vzniká už po pěti dnech a u dětí to jsou tři dny,“ vysvětluje Nicole Dvořáková.

Možnosti léčby

Podle lékařky Lucie Rathové ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ale lidé na termínech nemusí lpět. V případě, že se ucpaný nos po týdnu nelepší a hrozí zánět dutin nebo středního ucha, je možné dopu podávání i prodloužit.

„Ale rozumně. Nebát se toho, že to vůbec nesmím, je to jed, ale taky nepoužívat zbytečně,“ říká lékařka.

Za závislost na nosním spreji považuje dlouhodobé užívání v řádu měsíců nebo let. Poradit se o odvykací kúře můžou lidé v lékárně nebo na oddělení ORL. V některých případech je nutný chirurgický zásah, což byl mimochodem dřív běžný postup. Dnes jsou ale dostupné i mírnější metody – třeba nosní spreje s kortikoidy.

„Tím, že nastoupily kortikoidní spreje, tak se to hodně zlepšilo. Dřív jsme je neměli, mohou se užívat dlouhodobě a neškodí. Nejsou sice tak rychlé jako běžné nosní kapky, pacienti si stěžují, že to není ono, ale je v jejich vlastním zájmu, aby na ně přešli,“ vysvětluje Rathová.

Závislost si lidé můžou vybudovat i na dalších volně dostupných lécích, třeba některých kapkách proti kašli, bolesti nebo na projímadlech. Proto by se pacienti měli vždy řídit doporučením lékárníka.