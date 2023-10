Místo jehly ‚nosní vakcína‘. Po roce opět dorazí do Česka opět sprej s ochranou proti chřipce pro děti

Pronikavý křik nebo urputné kopání – i to zažívají někteří dětští lékaři při očkování malých pacientů. Aspoň při jednom se teď ale děti budou moct jehlám vyhnout. V Česku bude opět po roce dostupná vakcína proti chřipce, která se aplikuje stříknutím do nosu. Praha 11:36 15. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři vakcínu aplikují vstříknutím na nosní sliznici | Zdroj: Profimedia

V ordinaci Dušana Kotuse zatím nabízejí jen očkování injekcí do svalu. Ke konci měsíce ale i tam dostanou přípravek od AstraZenecy, který je ve formě nosního spreje. Už loni tuhle vakcínu používala třeba dětská lékařka Pavlína Andrlová z Ústí nad Labem. Aplikuje se podle ní snadno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o nosním očkování proti chřipce pro děti

„Podobně jako volně prodejné kapky do nosu. Nebolí to, je to příjemnější, šetrnější pro dítě, rodiče a samozřejmě i očkujícího lékaře,“ říká Andrlová.

Vakcína je navíc i účinnější než ta injekční. „Dokáže navodit imunitní odpověď v tom místě, kde se osoba setkává s virem chřipky,“ vysvětluje dětská lékařka a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová.

Nejznámější mýtus je, že očkování způsobuje autismus. Oddalovat očkování nedoporučuju, říká lékařka Číst článek

Vakcína je určená dětem od dvou do osmnácti let. Stojí zhruba 850 korun, rodiče ale můžou zdravotní pojišťovny požádat o proplacení z programu benefitů. Podle Hany Cabrnochové jsou rodiče s možností takového očkování spokojení.

„Vnímáme, že od té doby, co je na našem trhu, a bude to už třetím rokem, tak stoupá zájem. I pro ty děti je to velmi překvapivé, že jdou na očkování a nemusí dostat injekci,“ dodává.

Aplikovat smí jen lékař

I přes jednoduchost aplikace ale podle Hany Cabrnochové není možné vakcínu dát jinde než v ordinacích. Přípravek se totiž dodává v balení po deseti a lékař musí vakcíny správně uchovávat.

„Současně také musí garantovat správné použití, aby účinnost byla co nejvyšší. Takže je i celá řada opatření, když dítě třeba pšíkne po aplikaci,“ upřesňuje Cabrnochová.

Očkování proti chřipce může starší lidi ochránit před zdravotními komplikacemi, vysvětluje kardioložka Číst článek

Lékaři jakékoliv očkování proti chřipce doporučují. Každoročně se nemoc projeví zhruba u deseti procent dospělých a až třetiny dětí. „U dětí je to víc z toho důvodu, že se ve svém životě zatím nesetkali s tímto původcem, proto je tam nemocnost vyšší,“ vysvětluje epidemiolog ze Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Chřipka ale není běžné nachlazení a zároveň se nedá léčit antibiotiky. „Očkování je prevence chřipky a především jejího závažného průběhu nebo i úmrtí, k nimž také nezřídka dochází ve všech věkových skupinách. I včetně do té doby zdravých dětí,“ varuje Kynčl.

Ideální doba pro vakcinaci je právě teď na podzim v říjnu a listopadu, tedy před začátkem chřipkové sezóny. Ochrana totiž začne fungovat až dva týdny po očkování.