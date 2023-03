Nové Město pod Smrkem má dvě nové zubní ordinace. Lékaři jsou z Ukrajiny, s náklady pomohla radnice

Po stomatolozích je na severu Čech velká sháňka. Řada lidí musí za ošetřením chrupu jezdit až za hranice Libereckého kraje, například do Mladé Boleslavi nebo do Prahy. Teď ale v Novém Městě pod Smrkem, které leží ve Frýdlantském výběžku, otevřeli hned dvě nové zubní ordinace. Radnici se podařilo sehnat zubní lékaře během jediného měsíce. Pomohlo i to, že oba lékaři jsou z Ukrajiny. Ordinace jim město zajistilo na své náklady.

Nové Město pod Smrkem 9:32 5. března 2023