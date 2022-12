Nedostatek léků je vážný. Jak dlouho mimořádná dodávka Nurofenu vydrží, netuším, říká lékařka

Česko je na hranici epidemie respiračních infekcí. Přibývá i nemocných dětí. Běžné léky na horečku nebo bolest u dětí ale mají v těchto dnech masivní výpadky. „Za svojí dlouholetou praxi jsem takovou krizi nepoznala. Horší je nedostatek penicilinu než antipyretik (léčiva snižující horečku - pozn. red.),“ řekla Radiožurnálu v Ranním Interview předsedkyně odborné společnosti dětských praktických lékařů Alena Šebková. Rozhovor Praha 10:12 15. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Opravdu nemáme co nabídnout, z antipyretik chybí téměř všechny formy,“ popisuje lékařka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak byste situaci s nedostatkem léků pro děti popsala ze svého pohledu?

Musím říct, že za svoji dlouholetou praxi jsem takovou krizi ještě v podstatě nepoznala, protože je to situace poměrně skutečně vážná. Opravdu nemáme co nabídnout, protože v tuto chvíli pořád ještě chybí z antipyretik prakticky skoro všechny formy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Alenou Šebkovou

Nejhorší je to u maličkých dětí, to znamená čípky nebo sirupové formy. Musíme velmi vypomáhat lámáním tablet nebo musíme vypisovat žádanky do lékárny. Situace je skutečně velmi nepříjemná.

Je nějaké jiné řešení pro rodiče? Co jiného byste jim poradila než to lámání léků na poloviny nebo na čtvrtky?

Co se týče srážení teploty, tam mohou rodiče používat takzvaně fyzikální prostředky. Teď se nejvíce hovoří o ťapkování tělíčka houbou namočenou ve vlažné vodě nebo se ještě používají zábaly, ale to není pro děti úplně komfortní. Není jim to příjemné. Výpadek těchto léků je poměrně závažný.

V Česku chybí sirupy na horečku pro děti. Lékový úřad vyjednal mimořádnou dodávku 350 tisíc balení Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví vyjednalo mimořádnou zásilku léků, nějakých 300 000. Na jak dlouho podle vás výjimečná dodávka sirupu Nurofen pro děti vystačí?

Dostala jsem informaci, že by to měla být obvyklá spotřeba asi na tři měsíce. Je ale otázka, jaké budou okolnosti. Když chybí i další formy, tak to je situace, která je jiná než obvykle. Velmi se obávám, že se maminky, pokud se dostanou k léku, budou chtít předzásobit, protože neví, jak bude situace vypadat. Odhadnout, jak dlouho nám to vydrží, je velmi těžké.

Kromě Nurofenu podobných léků jaké další ještě v lékárnách chybí? Nedávno jsme řešili nedostatek antibiotik.

Za mě osobně je možná nejhorší situace v oblasti penicilinu, protože to je lék první volby při streptokokových angínách, které nám teď také, kromě respiračních chorob, bouchly.

Nemocnice chtějí náhradu za nespotřebované léky proti covidu-19. Dostat ji mohou jen nestátní zařízení Číst článek

Lékaři jsou nabádáni k racionální antibiotické terapii a my máme de facto k dispozici jen jednu formu, tabletovou, kterou musíme různě lámat. Nebo je forma ve smyslu píchání injekcí, což nepovažuji u dětí za nejšťastnější. Nedostatek penicilinu je podle mě horší než nedostatek antipyretik.

S jakými respiračními obtížemi teď děti nejčastěji chodí do ordinací?

S RS virózami, o kterých se hodně mluví a ohrožují nejvíce nejmenší děti. Rozhodně se potýkáme s chřipkou, nejsme úplně v epidemii, ale myslím, že se tam blížíme. Pak i ty zmíněné streptokokové angíny.