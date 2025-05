Nutriční terapeuti nemocné chválí i za čokoládu. Když se výživa podaří, pacient se uzdraví

Nutriční terapeuti jsou odborníky na výživu s vysokoškolským vzděláním, kteří umí každému připravit jídelníček tak, aby podpořil léčbu i nejzávažnějších nemocí. „Většinou vám v nutriční ambulanci neřeknou, že je čokoláda super, ale u nás na onkologii je čokoláda skvělá. Stejně tak jsou škvarky zdravá strava pro naše pacienty,“ říká nutriční terapeutka Věra Andrášková, která skládá jídelníček pacientům v Masarykově onkologickém ústavu. Brno 23:30 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nutriční terapeutka Věra Andrášková | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

„Vy jste naposledy s mojí kolegyní řešil, že jste dostával výživu pouze do pegu (výživová sonda, pozn. red.), vůbec nic jste nejedl. Zvládl jste tři čtvrtě litru výživy. Co jste zvládl třeba za včerejší den sníst?“ táže se nutriční terapeutka Věra Andrášková v brněnském Masarykově onkologickém ústavu svého pacienta, který u řady jídel pociťuje pozměněnou chuť. „Někdy pacienti říkají, že sladké vnímají dobře, někdy naopak slané,“ vysvětluje mu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když se výživa podaří, pacient se uzdraví, říká nutriční terapeutka. Nutriční terapeuti v nemocnicích chválí i za čokoládu

Naprostá většina všech nutričních terapeutů pracuje právě v nemocnici. „Čokoláda je super. Většinou vám v nutriční ambulanci neřeknou, že je čokoláda super, ale u nás na onkologii je čokoláda skvělá. Stejně tak jsou škvarky zdravá strava pro naše pacienty,“ vysvětluje Andrášková pacientovi specifika nemocniční zdravé stravy.

Žádoucí kalorický příjem pacientům terapeutka stanovuje podle tabulky. „Tady si hodnotíme úbytek hmotnosti. Máme nějakou prediktivní rovnici, podle které nastavujeme množství energie, které pacientovi dáme. Plus ještě množství bílkovin, protože pro nás jsou bílkoviny zásadní,“ popisuje systém Andrášková. „Nám to hrozně šetří čas, že to tady nemusím počítat matematickými vzorci,“ dodává.

Jídlem ku zdraví

Když se Věra Andrášková nenachází v ambulanci, najdeme ji třeba při sestavování jídelníčku pro hospitalizované pacienty. Na dnešek připadá kuře s nádivkou a rýží a hráškové lívance.

33:52 Nutriční specialistka Kuncířová: Ve výživě je důležité mít dobrý základ. Občas zhřešit nevadí Číst článek

Nutriční terapeutka nejprve zjistí, jak tělo funguje a co potřebuje, a podle toho pak vytvoří jídelníček ušitý každému na míru. Jídlo by se tak mělo stát spojencem na cestě ke zdraví.

„Vůbec si nedovedu představit, že bychom pracovali bez nutričních terapeutek, které za nás udělají velkou část práce. Pacienta vyzpovídají stran výživy a doporučí správný kalorický příjem. To nám jako lékařům, kteří potom nakonec výživu předepisujeme, moc šetří čas,“ popisuje onkoložka a vedoucí nutričního týmu Andrea Jurečková.

„A Věra Andrášková, to je ta nejlepší nutriční terapeutka, jakou si tady u nás na Žlutém kopci můžeme přát. Je to osoba na svém místě,“ dodává onkoložka.

Nutriční terapeuti jsou podle ní v léčbě i nejzávažnějších nemocí naprosto klíčoví. „Proč to všechno dělám, proč v tom vidím smysl? Vidím, že když se u pacienta výživa podaří, tak se uzdraví. To je na tom ta radost,“ uzavírá nutriční terapeutka.

V příštím díle uslyšíme o tom, co všechno obnáší být dětskou sestrou. Třeba proměnit největší strach z velkých bílých chodeb a dlouhých plášťů v pocit bezpečí a porozumění.