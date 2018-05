Obchod se zdravím: na rakovinu milence i vyléčení schizofrenie. Dokument ukázal podivný postup kliniky

Vyléčení rakoviny pomocí milence nebo změna DNA. I takové rady dostávají pacienti pražského terapeutického zařízení Aktip. Na podivné postupy lékařů upozorňuje dokument České televize s názvem Obchod se zdravím. Pacienti, často vážně nemocní lidé, personálu za své návštěvy a nákupy léčiv platí. Terapeutické metody jsou přitom podle tvůrců dokumentu nefunkční. Dokument Praha 6:30 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herečce Ivaně Lokajové zdravotníci Aktipu na únavu předepsali speciální kapičky. | Foto: Christin Hume | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Změňte DNA, na to už jsou dneska velký studie, teď zrovna jsme měli o víkendu výjezd a přinesla paní Klímová studii o tom, jak se to opravdu děje. Vy můžete změnit díky strašný práci na něčem, můžete změnit DNA,“ říká lékařka v dokumentu ze série Infiltrace.

Prodej neúčinných kapek, strašení rakovinou. Dokument mapuje praktiky alternativní kliniky.

Tak zněla jedna z rad, které dostala v ordinaci kliniky Aktip herečka Ivana Lokajová vyslaná tvůrci filmu. Své návštěvy, během nichž si stěžovala na problémy se štítnou žlázou a dlouhodobou únavu, natáčela skrytými kamerami umístěnými na brýlích, klíčcích od auta a kabelce.

Režisérka Šárka Maixnerová říká, že k tématu ji dovedli onkologičtí pacienti, kteří ji na zvláštní praktiky zdravotníků upozornili. „Asi hlavní zjištění je to, že člověk člověku opravdu vědomě může ubližovat a to i v případě, že je nemocný,“ říká Radiožurnálu režisérka.

Podle producentky filmu Lenky Polákové existuje mnoho údajných zdravotníků, kteří nabízejí neúčinnou léčbu, klinika Aktip ale na první pohled působí jako seriozní zařízení.

Cyklus Infiltrace „Česká televize natočila po patnácti letech pokračování úspěšného cyklu Infiltrace. Po odvysílání dílu Já, ošetřovatelka z roku 2004, kdy došlo k nápravě poměrů v mnoha ústavech sociální péče, se tentokrát autoři zaměřili na psychosomatickou léčbu po česku,“ uvádí ČT na stránkách pořadu.

„Tohle zařízení, to není jako léčitel, někdo, kdo nemá žádný vzdělání. Tady je právě ta nebezpečnost, že to je kombinace lékařů a stavbyvedoucích nebo rekvizitářek. Čili ono to vlastně budí dojem obrovské důvěryhodnosti. Když se podíváte na ty stránky, tak se to tváří jako velmi seriózní lékařské zařízení. Čili v tom je to hrozně nebezpečné,“ říká producentka.

Na únavu kapičky

Herečce Ivaně Lokajové zdravotníci Aktipu na únavu předepsali speciální kapičky. Při jejich následném rozboru v chemické laboratoři ale vyšlo najevo, že neobsahují žádné účinné látky. Jedna z lékařek Aktipu pak Lokajové nabízela detoxikační kúru. Díky ní prý lze vyloučit rakovinový nádor do toalety.

„Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel normálně přísahám vykadil rakovinu,“ říká herečce v dokumentu jedna z lékařek.

Přestože herečka v ordinaci opakovala, že řeší problém s únavou, lékaři hovor často stáčeli k onkologicým onemocněním. Podle Lokajové tak u pacientů záměrně vyvolávají strach.

„To není jenom rakovina. Já jsem se tam dozvěděla, že vyléčí za tři týdny lusknutím prstů ADHD u dětí, že vyléčí schizofrenii, roztroušenou sklerozu. Oni vám opravdu psychicky pořád implantují... Začíná to tím, že vám řeknou, že máte dominantní matku, pak vás zneužíval otec,“ doplňuje Lokajová pro Radiožurnál.

Tvůrci dokumentu vedení kliniky Aktip nekonfrontovali se svými závěry. Reakci kliniky se snažil získat Český rozhlas. Kritiku, která v dokumentu zaznívá, ale nechtělo vedení na opakované dotazy komentovat.

„Ano, víme, že něco takového vzniklo, ale zatím jsme ho neviděli, takže zatím se ani nemáme k čemu vyjadřovat,“ řekla vedoucí sekretariátu kliniky Renata Sedláková.

Režisérka Šárka Maixnerová se domnívá, že metody, které dokument odhaluje, nejsou jen záležitostí kliniky Aktip. Podobných klinik je podle ní více. Už proto chystá další dokument.