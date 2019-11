Elixír mládí i lék proti obezitě. V IKEMu zjistili, že lék proti nádorům umí bojovat s cukrovkou

V IKEMu probíhá experiment na obézních myších s cukrovkou a přinesl zajímavé výsledky.

„Zjistili jsme ve spolupráci s profesorem Neužilem, že právě MitoTam je látka, která snižuje u zvířat hmotnost,“ vysvětluje profesor Martin Haluzík z Centra diabetologie pražského IKEMu, „a vede také ke snížení hladiny glykémie, tedy cukru v krvi.“

A jak experiment probíhá? „V jeho průběhu měříme příjem krmiva, měříme hladinu glykémie, před ukončením pokusu uděláme takzvaný orální glukózový toleranční test,“ říká Jaroslava Trnovská z Centra experimentální medicíny pražského IKEMu.

„Ten nám řekne, jak organismus zpracovává glukózu, a při ukončení pokusu odebíráme veškeré tkáně, které jsme schopni odebrat.“

Překvapivé účinky na snižování obezity

Mechanismus, díky kterému ke snižování hmotnosti dochází, není u tohoto léku očekávaný. Součástí MitoTamu je Tamoxifen, což je dobře známý lék, který působí jako antiestrogen a používá se při podpůrné protinádorové léčbě.

„Ale není o něm známo, že by nějakým způsobem měl ovlivňovat hmotnost nebo právě hladinu cukru,“ říká Haluzík. „Takže tím, že Tamoxifen je vlastně mitochondriálně směřovaný, tak se mění efekt této účinné látky.“

Už po první dávce začalo docházet ke snižování hmotnosti u těch myší, které byly obézní. U myší, které obézní nebyly, látka na hmotnost žádný vliv neměla. Efekt na obezitu je větší, než lékaři očekávali, a dokonce se zdá, že působení této látky přetrvává ještě nějakou dobu po jejím vysazení.

„Pravděpodobně to souvisí s odstraněním přestárlých buněk, to je něco, co bychom teď ještě rádi otestovali. To je zajímavý výsledek, který jsme úplně nečekali,“ podivuje se Haluzík.

Čím více zbraní proti cukrovce, tím lépe

Pokud se účinky MitoTamu na diabetes prokážou, bude pro pacienty největším přínosem, že se podle všeho jedná o úplně nový mechanismus účinku.

„Nový mechanismus tohoto léku by mohl výrazně zvyšovat šanci, že pacienta dobře zkompenzujeme.“ prof. MUDR. Martin Haluzík, IKEM

„Nejlepší léčba cukrovky 2. typu je kombinovaná, podáváme kombinaci léků s různým mechanismem účinku. Tady bychom měli zřejmě mechanismus, který by šel přes snížení počtu přestárlých senescentních buněk a v kombinaci s dalšími léky by mohl výrazně zvyšovat šanci, že pacienta dobře zkompenzujeme,“ předpovídá profesor Haluzík.

Senescentní buňky se totiž nejspíš podílejí i na vzniku komplikací diabetu. Pokud to je správný předpoklad a došlo by k odstranění senescentních buněk, došlo by nejenom ke zlepšení kompenzace cukrovky, ale potenciálně by bylo možné i zpomalit výskyt některých diabetických komplikací, jako je například zrychlená ateroskleróza.

„A to je další zajímavá přidaná hodnota tohoto mechanismu, na prokázání takového účinku bude ovšem ještě třeba detailní výzkum,“ upozorňuje Haluzík.

Tuto účinnou látku bychom mohli označit za elixír mládí, díky ní se tělo totiž zbavuje přestárlých buněk. „My jsme si právě s Neužilem říkali, že už bychom to konečně měli vyzkoušet i na sobě,“ směje se profesor Martin Haluzík. Pokud se takové působení potvrdí, látka bude mít v medicíně ještě širší využití.