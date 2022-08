Zdravotníci se často chovají k lidem s obezitou tak, že se pacienti cítí zahanbeni. Vyhýbají se proto ošetření

Problém je rozšířený po celém světě, proto je nutné zdravotníky už při studiu naučit, že nadváha je v moderní společnosti už téměř běžná a není chybou jednotlivců, takže je třeba se k lidem mají chovat citlivěji. Ukázala to nová studie zveřejněná ve vědeckém časopise Obesity Reviews, na kterou se odkazuje list The Guardian.



Doktorka Anastasia Kalea a její kolegové z University College London analyzovali 25 předchozích studií o stigmatizaci hmotnosti, které byly provedené v různých zemích a do kterých se zapojilo 3 554 zdravotníků. Našli rozsáhlé důkazy o tom, že zdravotnický personál se velmi často negativně vymezuje vůči váze pacientů.

Týkalo se to lékařů, sester, dietologů, psychologů a dokonce i specialistů na obezitu. Podle jejich analýzy řada zdravotníků věří, že pacienti jsou líní, postrádají sebekontrolu, přejídají se, jsou nepřátelští, neupřímní, mají špatnou hygienu a nedodržují doporučení.

„Zdravotní péče, včetně praktického lékařství, je bohužel jedním z nejběžnějších prostředí pro stigmatizaci hmotnosti. Víme, že to působí jako překážka pro služby a léčbu, které mohou lidem pomoci zvládat váhu,“ dodala doktorka Kalea.

Pacienti proto ruší schůzky

Příkladem je praktický lékař, který nevědomky dává najevo, že nevěří, že pacient dodržuje jeho režimní doporučení, aby jedl méně a více cvičil, protože nehubne.

„Nebo to může být dietolog, specialista na regulaci hmotnosti, který odsoudí pacienta za to, že dlouhodobě není schopný držet velmi nízkokalorickou dietu, ale neposkytne mu jinou podporu. Výsledkem je to, že se pacienti nevracejí, nebo odkládají příští návštěvy, vyhýbají se službám zdravotní prevence a ruší schůzky, protože se bojí stigmatizace kvůli své váze,“ uvádí autoři výzkumu. A i proto pacienti dál přibírají.



Výzkumníci prý byli v šoku, když zjistili, že v době nedostupnosti zdravotnických služeb během pandemie byla řada pacientů spokojenějších, protože jim vyhovovaly online schůzky s odborníky a následná setkání nerušili.

Cílem studie bylo najít strategie, které pomohou vycvičit zdravotníky k dostatečné míře citlivosti a soudnosti při komunikaci s pacienty, kteří mají nadváhu.