Obezita podle studie souvisí se stárnutím mozku. ‚Nevím, zda je následkem, nebo příčinou,‘ říká expert

Obezita není jen estetický problém, ale souvisí s ní i zdravotní problémy. Mezinárodní studie s významnou českou účastí potvrdila, že zřejmě urychluje stárnutí mozku a zhoršuje průběh psychických nemocí, zvyšuje riziko sebevraždy a vede k horší odpovědi na psychiatrickou medikaci. „Nově se ukazuje, že obezita ovlivňuje strukturu a funkci mozku," řekl autor studie Tomáš Hájek z Národního ústavu duševního zdraví. Praha 21:30 14. listopadu 2021

„Řada studií ukazuje, že lidé se závažnými duševními poruchami, jako je schizofrenie, bipolární porucha nebo velká deprese, mají výrazně zvýšené riziko obezity a s ní souvisejících zdravotních problémů. Tito lidé mají také výrazně kratší délku dožití, o deset patnáct let,“ popsal Hájek.

Naprosto nejčastější příčinou úmrtí u lidí se závažnými duševními nemocemi jsou podle něj kardiovaskulární poruchy, které právě úzce souvisí s obezitou. Také epidemiologické studie dosud prokázaly, že obezita ve středním věku je výrazným rizikovým faktorem pro pozdější rozvoj demence.

„Řada odborníků se domnívá, že současná pandemie obezity se přetaví do epidemie neurodegenerativních onemocnění,“ upozornil Hájek.

„Posledních osmnáct let vědci vědí, že různá měřítka tělesné konstituce souvisí se strukturou mozku. Lidé, kteří jsou obézní, mají častěji užší mozkovou kůru, větší mozkové komory, celou řadu změn v bílé hmotě a změny v podkorových oblastech mozku,“ popsal zdravotní problémy.

„Některé změny mozku mohou někoho činit víc impulzivním, méně kontroluje organismus včetně pocitu sytosti. Může přibrat.“ Tomáš Hájek

Zatím ale není jasné, jestli tyto změny jsou následkem obezity, tedy jestli obezita mozek nějak poškozuje, nebo jestli jsou příčinou. „Obojí je možné. Některé změny mozku mohou někoho činit víc impulzivním, takže méně kontroluje svůj organismus včetně pocitu sytosti. Takoví lidé pak mohou přibrat.“ V USA, kde je obezita větší problém než v Česku.

A vědci potvrdili souvislost s Alzheimerovou chorobou. „Asi osm procent této demence už teď souvisí právě s obezitou ve středním věku. Nárůst obezity je obrovský, ztrojnásobil se asi třikrát za posledních dvacet let, takže můžeme očekávat nárůst dalších případů demence,“ řekl Hájek.

‚Nezanedbatelná změna‘

„Naše nová studie je prospektivní, takže jsme pacienty nesledovali jen jednou, ale měřili jsme je dvakrát s odstupem roku a půl. Tak jsme se mohli podívat, co bylo první, jestli nejdříve měli změny na mozku, nebo jestli nejdříve byli pacienti obézní,“ popsal metodiku své nové studie Hájek.

Výsledky ukazují, že u těch, kteří nejprve prošli hospitalizací pro psychické onemocnění, zdaleka jediný faktor, který predikoval, jak mozek bude do budoucna stárnout, nebyla diagnóza nemoci, ale to, jestli byli obézní, nebo nebyli.

„Jinými slovy: těm, kteří byli v jednom okamžiku obézní, mozek zestárnul v následujícím roce a půl víc než těm, kteří ve stejný okamžik obézní nebyli. A ta změna nebyla zanedbatelná. Změna o jeden bod takzvaného body mass indexu (BMI) znamenala zrychlené stárnutí zhruba o jeden měsíc za rok.“

Vědci teď budou zkoumat, který z mnoha faktorů souvisejících s obezitou jako diabetes, změny lipidů a cholesterolu, vysoký krevní tlak a další toto stárnutí způsobuje.

„Zatím to vypadá tak, že jednotlivé faktory k tomu přispívají, ale každý poměrně malou částkou. A teprve až když to spojíte do celého balíku obezity, tak vidíte efekt jako statisticky významný,“ uvedl psycholog Tomáš Hájek.

