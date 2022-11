Zlatý plíšek pomáhá s obrnou lícního nervu. Lékaři v Motole už jej implantovali více než 100 pacientům

Už sedmnáct let se v Česku provádí speciální operace, při které lékaři všijí lidem, postiženým obrnou lícního nervu, do horního víčka zlatý plíšek vážící přibližně 1,5 gramu. Vrátí tím oku schopnost se zavřít a mrkat. Například ve Fakultní nemocnici Motol tuto operaci provedli už 150 pacientům, včetně zhruba tří desítek dětí. Mnohým z nich zákrok výrazně zlepšil kvalitu života. Praha 8:00 25. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlatý plíšek, který se implantuje do horního víčka | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Plíšky jsou pro pacienta vyráběny přímo na míru. Když je na konzultaci u pana primáře, všechno mu změří,“ popisuje Vladimíra Medvecová, staniční sestra na oční klinice dětí a dospělých v pražském Motole.

Parametry každého plíšku vyměřuje zlatník. „Zadáme parametry zlatníkovi, který plíšek vyrobí na míru, a znovu ho poměříme, jestli vše sedí. Pak se odnáší do centrální sterilizace, kde se nechá vysterilizovat. S pacientem se odveze přímo na sál, kde je mu implantován do víčka,“ vysvětluje zdravotnice.

Zlatý plíšek je mírně zakulacený, jsou v něm tři malé dírky. „Provleče se jimi šicí materiál, kterým se implantát fixuje dovnitř do víčka,“ říká Medvecová.

„Začínáme takovým řezem v oční rýze, kde poté preparujeme tzv. chrupavku horního víčka a do ní se všívá daný implantát. Do kůže by samotný nešel,“ nastiňuje začátek operace primář Milan Odehnal. Poté skalpelem rozřízne víčko.

Operace, při které se pacientovi implantuje do horního víčka zlatý plíšek | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Teď musíme preparovat právě to bílé, co prosvítá, což je chrupavka, na které bude implantát sedět, aby tam působil. Zlato dobře splyne s kůží. Je biokompatibilním materiálem používaným v medicíně po celá desetiletí, možná i staletí, a je velmi tolerováno lidskou tkání,“ doplňuje primář.

Problematický vítr a mráz

„Ze všech ušlechtilých kovů je zlato nejodolnější, je výrazně měkké a nepodléhá korozi. Právě proto používáme zlaté destičky, se kterými máme docela dobré zkušenosti,“ vysvětluje Jakub Arendáč, který primáři u operace asistuje.

„Implantát pěkně sedí po celé délce,“ popisuje zdravotní sestra. Dále následuje fixace plíšku. „Prvním otvůrkem ho tam fixujeme. Protáhneme jehličku otvůrkem v plíšku. A pak plíšek zafixuji jehličkou do chrupavky,“ objasňuje lékař.

Plíšek váží zpravidla 1,4 nebo 1,5 gramu. U velkého nedovření se ale mohou použít až dvougramové plíšky.

„Nakonec sešijeme podkoží a je to. Implantát je na místě připevněn,“ ukončuje popis operace primář Odehnal. Pacienty si do péče následně přeberou anesteziologové.

Pacient má po operaci v oku stehy. „Ty povrchní se za týden vytáhnou úplně a pacient bude víčko rehabilitovat s tím, že první měsíce se samozřejmě neobejde bez lubrikací, což znamená kapičky a mastičky, které oko, hlavně na noc, zvlhčují. Až bude jasné, že víčko je i přes noc dobře kryto, bude moci od zvlhčovadel ustoupit,“ dodává primář.

Podle zdravotní sestry je největší potíží pacientů právě to, když nemohou oko dovřít a ono vysychá.

„Když je například vítr nebo mráz, tak nemáte možnost oko jakýmkoli způsobem ochránit. Jde vám to přímo na rohovku. Pacient cítí slzení nebo pálení a ta trvalá iritace není třeba hodinová, dvouhodinová nebo týdenní, ale celoživotní, což je velmi nepříjemné. U některých pacientů může dojít až k velkým zánětům nebo úplně ztrátě oka,“ uzavírá Milan Odehnal.