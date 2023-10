Nejznámější mýtus je, že očkování způsobuje autismus. Oddalovat očkování nedoporučuju, říká lékařka

S mýtem, že očkování způsobuje dětem autismus, se podle lékařky pediatričky Dominiky Machové, setkali snad všichni. I kvůli této dezinformaci dnes někteří lidé nechtějí své malé děti očkovat. „Nedoporučujeme ani rozvolňování očkovacího harmonogramu, i když se na tom dá domluvit. Očkovací kalendář je nastavený tak, abychom dítě chránili co nejdříve,“ říká lékařka v pořadu Houpačky Radia Wave. Praha 21:45 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít očkování dítě pediatr doktor | Zdroj: Shutterstock

„Všechny mýty jsou vyvrácené, nic z toho se nepotvrdilo,“ zdůrazňuje pediatrička a odmítá, že by očkování malých dětí způsobovalo autismus.

„Už po krátké době se zjistilo, že studie, která tohle zmiňovala, byla podvrh a lékař, který ji dělal, měl všechno podplacené. Další mýtus je, že v očkování je hrozně moc hliníku. Dnes je ho ve vakcíně méně, než kolik získá dítě z kojení,“ srovnává Machová.

Vakcíny nezpůsobují ani autoimunitní onemocnění, připomíná lékařka. „Může to být tak, že se po podání očkovací látky autoimunitní onemocnění spustí, ale musí se prokázat příčina, že vakcína způsobila nemoc,“ připomíná pediatrička.

Místo autismu se lékaři reálně v ordinacích setkávají s vedlejšími účinky po očkování dětí, jako je zvýšená teplota, únava, bolest končetiny. Horečka a výrazná bolest už jsou problémy, o kterých by měl lékař vědět.

„U neživých vakcín přichází vedlejší a nežádoucí účinky v řádu hodin až dnů. U živé vakcíny to přichází po pěti až dvanácti čtrnácti dnech,“ říká lékařka.

Někdy rodiče žádají o rozvolnění očkovacího plánu u malých dětí. „Snažíme se to nedoporučovat. Očkovací kalendář je nastavený tak, abychom dítě chránili co nejdříve už v době, kdy mu to onemocnění hrozí. To znamená v případě, kdy už nemá protilátky od matky, anebo je pro něj očkování dost bezpečné a účinné,“ vysvětluje Machová.

Posunout očkování o měsíc, zejména pokud je dítě zrovna nemocné, podle ní problém není.

„Odpůrců očkování je dnes čím dál víc. Anebo jsou víc slyšet, takže někteří lidé už s nimi ani nechtějí přicházet do kontaktu a nesnaží se s nimi ani komunikovat,“ vysvětluje si pediatrička averzi vůči lidem, kteří své děti očkovat nenechávají.

