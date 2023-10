Ideální doba na očkování je právě teď. Je možné kombinovat vakcíny proti chřipce a covidu, radí lékař

Podle Státního zdravotního ústavu připadá na 100 tisíc obyvatel momentálně kolem 700 lidí s respiračním onemocněním. Předseda Sdružení praktických lékařů řekl, že k očkování by se měly hlásit hlavně rizikové skupiny, ale dostupné je pro všechny. Ministr zdravotnictví zdůrazňuje, že teď je ten správný čas. To potvrzuje i praktický lékař a místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Cyril Mucha, který byl hostem Ranního Plusu. RANNÍ PLUS Praha 7:13 5. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři doporučují očkování proti chřipce hlavně rizikovým skupinám (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte jako praktici přístup k dostatečnému počtu vakcín?

Zatím není žádný problém. V tuto chvíli je vakcín dost, takže pokud si praktický lékař vakcínu objedná, tak ji i dostane. Jak to bude dál, to samozřejmě nevíme.

Právě proto apelujeme na lidi, aby začali s očkováním hned teď, protože ta doba je opravdu ideální, a to nejen tím, že vakcíny jsou, ale nakonec i tím, že respiračních infekcí je ještě poměrně málo a na očkování by měl jít člověk zdravý. Jakmile začne přibývat infektu, očkování bude víc a víc problematické.

Často slýcháme, že očkovat se mají primárně chroničtí pacienti a senioři. A co děti? Týká se to hlavně vážně nemocných dětí s oslabenou imunitou? Nebo by měli zpozornět i rodiče ostatních dětí?

Obecně názor na očkování dětí je ve společnosti různý. U nás očkování u dětí není tak běžné, ale je důležité si uvědomit, že je to i pro rodiče otázka toho, jak jsou schopni zajistit, když jejich děti budou nemocné.

Rodič pak musí zůstat doma, musí hlídat, nebude moct do práce a podobně. I tyto nejen zdravotní, ale třeba i ekonomické nebo společenské aspekty je potřeba vzít v úvahu, když se rozhoduji, jestli dítě naočkovat, nebo ne. A samozřejmě pak si zvážit to, jestli se mi to vyplatí.

Zaujala mě informace, že každý rok se nakazí chřipkou až 20 procent dětí, ty zároveň mohou vylučovat virus déle než dospělí. To bylo dáno do souvislosti s tím, že ročně zemřou v Česku na chřipku stovky nebo více lidí, nejčastěji seniorů. Co v této souvislosti radíte rodičům?

Už se prokázalo v Japonsku před zhruba deseti lety, kde očkovali hodně, že ve chvíli, kdy přestali, tak jim nestoupla úmrtnost u dětí, ale u seniorů, protože je to opravdu tak, jak říkáte.

Děti jdou do kolektivu, jeden to tam ráno přinese, odpoledne to všichni dostanou. Ještě často dřív než jsou vidět příznaky, jdou navštívit babičku, babička se nakazí a dochází k tomu, že potom v seniorské populaci naopak množství onemocnění i její tíže jde nahoru.

Takže určitě je důležitý aspekt i to, že většinou semeništěm, kde se chřipka nebo respirační onemocnění šíří, jsou právě kolektivy dětí ve školkách, ve školách apod.

A doporučujete kombinovat vakcíny proti chřipce a covidu, nebo právě třeba u seniorů je lepší časový odstup?

Prokazuje se, že to není žádný problém, když se očkuje v jeden den. Je to ideální z logistického hlediska, že pacient při jedné návštěvě absolvuje obě očkování. Je to výhodnější jak pro ordinaci, tak pro pacienta. Ale nemá to žádnou medicínskou výhodu ani nevýhodu.

Problém někdy bývá, že můžou být větší reakce paradoxně po covidu a potom si to lidé spojí s chřipkou a můžou s tím mít problém.

