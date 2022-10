Místo jehly nosní sprej. Do Česka míří nová vakcína proti chřipce pro děti

Do Česka dorazí dětská vakcína proti chřipce, kterou lékaři aplikují vstříknutím na nosní sliznici. Účinná je stejně jako ta, která se píchá do svalu. Například ve Velké Británii vakcínu do nosu proti chřipce používají už skoro deset let. Přípravek FluenzTetra od firmy AstraZeneca by dětští lékaři měli do ordinací dostat v půlce října. Podle mluvčí výrobce Jarmily Dolečkové by mělo přijít 10 tisíc dávek.

