Lidé chřipku podceňují. Vakcína ale dokáže ochránit před vážným průběhem, říká epidemiolog Kynčl

Lékaři začali s očkováním proti chřipce. O vakcíny ale Češi velký zájem nemají. Podle odborníků přitom může být letošní chřipková epidemie silnější. Kvůli šíření respiračních onemocnění začaly také některé nemocnice znovu omezovat návštěvy. O šíření chřipky a očkování mluvil v Ranním interview na Radiožurnálu vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl. Rozhovor Praha 12:01 5. října 2022

V posledních dvou letech lidé nosili kvůli covidu roušky a tím se chránili i před chřipkou. Letos ale roušky ani respirátory povinné nejsou - můžou teď být lidé náchylnější k chřipkovému onemocnění?

Ano, část populace může být vnímavější vůči některým infekcím. Již nyní to vidíme na vyšším výskytu planých neštovic, které se také snadno přenáší. Nelze tedy vyloučit, že by i chřipka v letošní zimě mohla být rozsáhlejší.

Řada lidí se nesprávně domnívá, že chřipka je mírné onemocnění, zaměňují ho třeba s běžným nachlazením, upozorňuje Jan Kynčl.

Máte predikci, jak by se chřipka v letošní podzimní a zimní sezóně mohla vyvíjet? Jak silná by mohla být případná chřipková epidemie?

Pro nás je v tomto směru dobrým indikátorem situace na jižní polokouli, protože tam chřipka probíhá v jejich zimě tedy v našem létě. Data z Austrálie ukazují, že po dvou letech, kdy se chřipka první rok prakticky nevyskytovala a druhý byla mírnější, se letos situace v zemi vrátila zcela do normálu.

Chřipkovou epidemii tak měli letos v Austrálii v rozsahu stejném jako před covidem. Takže lze do jisté míry očekávat, že i na severní polokouli se situace vrátí do normálu a to znamená, že v zimě se bude vyskytovat chřipková epidemie.

Česká republika má proti chřipce celkově nižší proočkovanost než západní státy. Je to tím, že Češi mají tendenci chřipku jako onemocnění podceňovat?

Ano. Není to jediný důvod, ale mezi ty významné patří to, že řada lidí se nesprávně domnívá, že chřipka je mírné onemocnění, zaměňují ho například s běžným nachlazením, a proto chřipku podceňují. Chřipka přitom má sklon ke komplikacím a u mnohých představuje skutečně závažné onemocnění.

Komu byste očkování proti chřipce nejvíce doporučil?

Jsou tu dvě hlavní skupiny, jednak obecně lidé nad 65 let věku, čili celá skupina definovaná věkem a tou druhou jsou chronicky nemocní, tam bych očkování doporučil bez ohledu na věk mladým, dospělým i dětem. U nich je to z důvodu chronického onemocnění, které může průběh chřipky komplikovat.

Vakcinace se zvláště doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou.

Ochrana až 80 procent

Víme, že v průběhu očkování proti covidu-19 lidé dostávají různé varianty vakcín, které se různě vyvíjí. Dostanou teď lidé vakcínu proti aktuální podobě chřipky, nebo bude odvozena od podoby chřipky, která byla v loňském roce, a tudíž nemusí být úplně účinná?

Takhle je to u chřipky vždy, vakcína se připravuje z toho, co cirkulovalo v minulé sezóně a je předpoklad, vzhledem ke genetickým posunům, že bude cirkulovat i v dalším období. Takto vždy na konci února padne rozhodnutí o složení vakcíny na další sezónu. V letošní sezóně se mění dva ze čtyř kmenů, které jsou ve vakcíně obsaženy.

Stoprocentní účinnost u chřipkové vakcíny nikdy nebyla. Účel chřipkové vakcíny je jednak ochrana vůči nemoci, ta je mezi 50-70 procenty, a druhý, taktéž relativně dost opomíjený důvod, je právě ochrana před závažným průběhem nemoci případně i úmrtím a tam jdeme na číslo výrazně vyšší, tam je ochrana až kolem 80 procent. To je významné.

Tady je určitá paralela s očkováním proti koronaviru. Jak jde dohromady očkování proti chřipce s očkováním proti covidu? Jak dlouho je vhodné počkat mezi těmito dvěma vakcínami? Dá se očkovat najednou?

Jsou to dvě zcela odlišné nemoci, dva zcela odlišné viry, čili i dvě různé vakcíny. Možnosti jsou taktéž dvě. Buď interval alespoň dva týdny mezi jednotlivými vakcínami bez ohledu na to, která bude první. Nebo je tu druhá možnost, v jeden den podání obou vakcín, každou do jiného ramene. To je na zvolení toho, kdo je očkován, případně na doporučení lékaře. Obě varianty jsou možné.